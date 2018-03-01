 حصري.. الرئيس السابق لفريق ليل الفرنسي يكشف لـ '' شوف سبور'' تفاصيل تسييره لفريق مغربي ﻿
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حصري.. الرئيس السابق لفريق ليل الفرنسي يكشف لـ '' شوف سبور'' تفاصيل تسييره لفريق مغربي

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 17:55 حصري.. الرئيس السابق لفريق ليل الفرنسي يكشف لـ شوف سبور تفاصيل تسييره لفريق مغربي | سبور
حصري.. الرئيس السابق لفريق ليل الفرنسي يكشف لـ '' شوف سبور'' تفاصيل تسييره لفريق مغربي
كشف لوك دايان الرئيس السابق لفريق ليل الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن فكرة تسيير واحد من الأندية المغربية، جاءت بعد زيارته للمغرب قبل شهرين خلال عرض فيلم '' جوزي أوين'' لبعض الطلبة يحمل عنوان ''

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف لوك دايان الرئيس السابق لفريق ليل الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن فكرة تسيير واحد من الأندية المغربية، جاءت بعد زيارته للمغرب قبل شهرين خلال عرض فيلم '' جوزي أوين'' لبعض الطلبة يحمل عنوان '' ألوان الانتصار''.

وقال دايان في تصريح حصري لـ '' شوف سبور''، إنه بعد تناول وجبة العشاء التقى مع اللاعب السابق لفريق ليل وعميد المجموعة حينما كان الرئيس الفعلي للنادي الفرنسي ما بين سنة 2000 و 2004، اكتشف خلال حديثه معه أن الجامعة الملكية المغربية تسعى لتحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات ليقتنع أن المغرب دخل في عمل كبير لابد من المباردة لإنجاحه.

وتابع قائلا : ''وجدت الفكرة مثيرة للاهتمام لأنها تدور حول نفس ''اللحظة'' التي بدأت فيها العمل في فرنسا في كرة القدم ، من خلال المشاركة في عودة قناة '' كنال بلوس''، وربطها مع فريق باريس سان جيرمان''.

وأضاف :''بعد ذلك قررنا العمل معاً على هذه الفكرة ، سيهتم عبد الله فهمي بجميع الأجزاء الرياضية والتقنية، وأنا أقوم بتنظيم النادي على المستوى المالي، الإداري، البنية التحتية ، التسويق ''.

وأكد الرئيس السابق لفريق ليل، أن ما قام به مع الفريق الفرنسي كان بمثابة مثال حي لكل الأندية، موضحا أنه يرغب في الاعتماد على نفس الاتجاهات.

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شوف سبور المغرب الجامعة الملكية المغربية

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