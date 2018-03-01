توقيف ثمانية أشخاص في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في مصابيح يدوية موصولة بصاعق كهربائي، وانتحال صفة ينظمها القانون ﻿

تمكنت عناصر الأمن الوطني بكل من مدن الصويرة وأكادير ومكناس، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص، في عمليتين متفرقتين، وذلك للاشتباه في تورطهم في

شـــوف تيفي:

تمكنت عناصر الأمن الوطني بكل من مدن الصويرة وأكادير ومكناس، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص، في عمليتين متفرقتين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في مصابيح يدوية موصولة بصاعق كهربائي، وانتحال صفة ينظمها القانون.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العملية الأولى، التي شاركت فيها عناصر أمنية من الصويرة وأكادير، أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص كانوا يعرضون مصابيح مزودة بصاعق كهربائي في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، حيث تم العثور بحوزتهم على 132 وحدة من هذه المصابيح، وذلك بعدما تم ضبطها في عمليات تفتيش بمحلات تجارية بكل من إنزكان وأورير.

وأضاف البلاغ أن العملية الثانية باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومكنت بدورها من توقيف أربعة مشتبه فيهم، أحدهم كان ينتحل صفة شرطي لتسهيل عملية الترويج، كما أسفرت عن حجز 68 مصباحا كهربائيا من نفس النوع موصولا بأداة صاعقة.

وخلصت المديرية إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر الحصول على هذه الأجهزة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين، وكذا تحديد هويات جميع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في جلب وحيازة وترويج هذه المصابيح الصاعقة.