 مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية يحذر المغاربة من برمجية خبيثة تستهدف هواتفهم ﻿
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مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية يحذر المغاربة من برمجية خبيثة تستهدف هواتفهم | نت 2.0

مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية يحذر المغاربة من برمجية خبيثة تستهدف هواتفهم

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مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية يحذر المغاربة من برمجية خبيثة تستهدف هواتفهم

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 17:50 مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية يحذر المغاربة من برمجية خبيثة تستهدف هواتفهم | نت 2.0
مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية يحذر المغاربة من برمجية خبيثة تستهدف هواتفهم
كشف مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع لإدارة الدفاع الوطني، عن وجود برمجيات خبيثة في ملايين الهواتف الذكية الجديدة من مختلف العلامات التجارية المعروفة عبر العالم، محذرا

"شـوف تيفي"

كشف مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع لإدارة الدفاع الوطني، عن وجود برمجيات خبيثة في ملايين الهواتف الذكية الجديدة من مختلف العلامات التجارية المعروفة عبر العالم، محذرا المغاربة منها.

وفي هـذا الصدد نشر المركز التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات في الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني، في مذكرة إخبارية أن البرمجية الخبيثة تحمل اسم RottenSys، وجرى اكتشافها في ملايين الهواتف عبر العالم، كشركة هواوي وأوبو وفيفو وسامسونغ، والتي تعمل هواتفها بنظام أندرويد.

وأكد المركز المغربي أن هذه البرمجية الخبيثة تختفي وراء خدمة "الوايفاي" دون تقديمها أي خدمة ذات صلة بها، وتحصل على أغلب الصلاحيات الحساسة الخاصة بنظام أندرويد، لتفعيل أنشطتها المضرة بالهواتف الذكية.

وقدم المركز توصيات مهمة من أجل التحقق مما إذا كانت هواتف المغاربة مُصابة بها، إذ يتعين التأكد من خلال خاصية "تدبير البرمجيات" Gestionnaire d'applications" في هواتف أندرويد والبحث عن أسماء حزم البرامج التالية وفي حالة وجودها تتوجب إزالة تثبيتها:

- com.android.yellowcalendarz

- com.changmi.launcher

- com.android.services.securewifi

- com.system.service.zdsgt

وجدير بالذكر أن العديد من الحكومات عبر العالم تطرقت إلى الموضوع، إذ يتجلى من خلال بعض المواقع المتخصصة في أخبار التكنولوجيا أن هذه البرمجيات الخبيثة أصيب بها أكثر من 5 ملايين هاتف ذكي في مراكز تصنيعها.

 

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