خبر محزن لعشاق مسلسل la casa de papel ﻿

بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الإسباني la casa de papel بمختلف أنحاء العالم، وبعدما حظي بمتابعة كبيرة من قِبل المغاربة، راجت مجموعة من الأخبار في الآونة الأخيرة تفيد أن المسلسل سيعود من جديد من

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بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الإسباني la casa de papel بمختلف أنحاء العالم، وبعدما حظي بمتابعة كبيرة من قِبل المغاربة، راجت مجموعة من الأخبار في الآونة الأخيرة تفيد أن المسلسل سيعود من جديد من خلال الجزء الثالث، ليكشف Netflix الموقع الشهير المخصص لبث الأفلام والمسلسلات حقيقة الأمر.

وأفادت إدارة موقع Netflix يومه الإثنين، أن كل الأخبار التي تروج حول الجزء الثالث لا أساس لها من الصحة، وأن المسلسل يقتصر فقط على الجزء الأول والثاني.

هذا وتدور أحداث المسلسل عن محاولة سرقة مبنى مصلحة صك العملة في إسبانيا، من قِبل أمهر السارقين في البلاد، واحتجازهم لرهائن داخل المبنى، لطباعة كميات الأموال التي يرغبون فى سرقتها وتبلغ حوالي 2.4 مليار دولار، وتواجد قائد المجموعة "البروفيسور" بالخارج لمحاولة إيهام الشرطة بعكس الخطة وإعطاء المهلة لزملائه بالداخل لطباعة الأموال.