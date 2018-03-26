بالصور .. لاعب سابق لفريق الجيش الملكي يعاني في صمت ﻿

يعيش مصطفى أوشن اللاعب السابق في صفوف فريق الجيش الملكي ، وضعا صحيا مزريا ، حيث طاله النسيان وهو يعاني في صمت جراء المرض الذي أثر بشكل سلبي على حالته الصحية.

"شوف سبور"

يعيش مصطفى أوشن اللاعب السابق في صفوف فريق الجيش الملكي ، وضعا صحيا مزريا ، حيث طاله النسيان وهو يعاني في صمت جراء المرض الذي أثر بشكل سلبي على حالته الصحية.

ويعاني مصطفى أوشن، منذ فترة من شلل على مستوى يده ، إضافة إلى معاناته من مرض على مستوى الظهر، ما جعله طريح الفراش ، وسبق لأوشن أن لعب للمنتخب الوطني في أواخر الخمسينات من القرن الماضي حيث شارك رفقة المنتخب المغربي ضد بلغاريا التي انتهت بفوز النخبة الوطنية ، كما توج بـ 6 ألقاب رفقة الفريق العسكري.

وتوصلت "شوف سبور" بصورة مصطفى أوشن رفقة الفريق العسكري في تشكيلة تضم كلا من حسني بنسليمان، الزموري بناصر، بلمجدوب، عمار، المختطف ، المكي، زناية.

وأمام هذه الوضعية الصحية لمصطفى أوشن ، فعلى مسوؤلي الفريق العسكري و الجامعة الملكية لكرة القدم، إضافة إلى مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين ، التدخل من أجل دعمه و مساندته على تجاوز هذه المحنة الصحية .