 عاجل..والد ووالدة الزفزافي وأفراد من أسرة جلول وأحمجيق يحضرون أشغال جلسة المحاكمة ﻿
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عاجل..والد ووالدة الزفزافي وأفراد من أسرة جلول وأحمجيق يحضرون أشغال جلسة المحاكمة

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 16:27 عاجل..والد ووالدة الزفزافي وأفراد من أسرة جلول وأحمجيق يحضرون أشغال جلسة المحاكمة | بوليتيك
عاجل..والد ووالدة الزفزافي وأفراد من أسرة جلول وأحمجيق يحضرون أشغال جلسة المحاكمة
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن والدة المعتقل محمد جلول ووالدة المعتقل نبيل أحمجيق ووالدي ناصر الزفزافي وشقيقه الأكبر، وصلوا قبل قليل من يومه الإثنين، إلى

 "شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن والدة المعتقل محمد جلول ووالدة المعتقل نبيل أحمجيق ووالدي ناصر الزفزافي وشقيقه الأكبر، وصلوا قبل قليل من يومه الإثنين، إلى المحكمة من أجل حضور أشغال جلسة المحاكمة.

 وأوضح الموفد أن حضور أفراد من أسر الزفزافي وأحمجيق وجلول، جاء بعد علمهم بإمكانية الاستماع لأحد المعتقلين المذكورين، خلال جلسة اليوم والتي انطلقت بالاستماع للمعتقل "زكرياء أدهشور".

 وأكد الموفد أن نبيل أحمجيق التمس من القاضي علي الطرشي، إحضار طبيب للقاعة بسبب شعوره بألم حاد على مستوى الرأس وهو الملتمس الذي وافق عليه القاضي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محمد جلول الزفزافي أحمجيق

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