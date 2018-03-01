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هل تخلى الجمهور الجديدي عن فريقه ؟

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 16:23 هل تخلى الجمهور الجديدي عن فريقه ؟ | سبور
هل تخلى الجمهور الجديدي عن فريقه ؟
يبدو أن جمهور فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، قرر الاستغناء عن فكرة متابعة ومساندة فريقها خلال مشاركته في منافسات البطولة الاحترافية رغم النتائج الجيدة التي حققها خلال السنتين الماضيتين.

" شوف سبور"

يبدو أن جمهور فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، قرر الاستغناء عن فكرة متابعة ومساندة فريقها خلال مشاركته في منافسات البطولة الاحترافية رغم النتائج الجيدة التي حققها خلال السنتين الماضيتين.

وكشفت مصادر قريبة من النادي، أن مداخيل بيع تذاكر مباراة الدفاع الحسني الجديدي و شباب الريف الحسيمي لم تتعد 7000 درهما وهي القيمة المالية التي لم تصل حتى لمنحة لاعب واحد بعد تحقيق نتيجة الفوز خارج الديار.

هذا ويعاني الفريق الجديدي من شدة الانتقادات من طرف الجمهور إضافة إلى تعرض بعض اللاعبين للسب والقذف خلال الحصص التدريبية الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن الأسباب الحقيقية وراء سلوك الجمهور اتجاه فريقه.

وأدى 184 متفرجا فقط ثمن التذكرة في مباراة الدفاع الحسني الجديدي وشباب الريف الحسيمي، تاركين في صندوق الفريق الدكالي ما مجموعه 6570 درهما، علما أن إدارة الدفاع وزعت مئات الدعوات على المستشهرين والداعمين والجماعات المحلية المانحة لتمكينهم من متابعة المباراة.

 

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