عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والحاضرون بنتظروف بفارغ الصبر هذا القرار ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين 26 مارس 2018، أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بحضور جميع المحامين وعائلات المعتقلين.

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين 26 مارس 2018، أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بحضور جميع المحامين وعائلات المعتقلين.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة المذكورة أن القاضي علي الطرشي، يستمع في هذه اللحظات للمعتقل "زكرياء أدهشور"، وقد تم الاستعانة بمترجم للريفية للتواصل مع هذا الأخير.

وأكد الموفد أن جميع المتواجدين بالقاعة رقم 7، ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء الاستماع للمعتقل المذكور، حتى يتم التعرف على هوية المعتقل الثاني الذي سيتم الاستماع له خلال أشغال جلسة اليوم، حيث سينادي القاضي على واحد من زعماء "حراك الريف" كما يطلق عليهم، ويتعلق الأمر إما بناصر الزفزافي أو نبيل أحمجيق أو محمد جلول، أو ربيع الأبلق.