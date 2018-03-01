منى فتو تبدي قلقها حيال واقع السينما المغربية ﻿

عبرت الفنانة المغربية منى فتو اليوم الإثنين 26 مارس عن قلقها حيال واقع السينما المغربية الذي يعاني صعوبات هيكلية تعرقل تطور الصناعة السينمائية الحقيقية ما دامت القاعات السينمائية تتهاوى تباعا

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عبرت الفنانة المغربية منى فتو اليوم الإثنين 26 مارس عن قلقها حيال واقع السينما المغربية الذي يعاني صعوبات هيكلية تعرقل تطور الصناعة السينمائية الحقيقية ما دامت القاعات السينمائية تتهاوى تباعا وذلك على هامش الدورة 24 لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط الممتدة فترته ما بين24 و31 من شهر مارس الجاري.

وفي نفس الصدد وحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الإثنين 26 مارس أضافت الفنانة المغربية أن السينما المغربية تعتمد بالأساس على دعم الدولة، إلا أنها لا تنتج إلا نسبة قليلة من الأفلام التي تستحق المشاهدة، مشيرة كذلك أن الثقافة والفنون التي من شأنها أن تخلق مجالا للانفتاح والحرية بالنسبة للأجيال الصاعدة لا تحتل المكانة التي تستحق بالمغرب.