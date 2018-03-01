 مدرب المنتخب الأرجنتيني : ميسي يعاني ضغوطا شديدة قبل مونديال روسيا ﻿
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مدرب المنتخب الأرجنتيني : ميسي يعاني ضغوطا شديدة قبل مونديال روسيا

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 15:32 مدرب المنتخب الأرجنتيني : ميسي يعاني ضغوطا شديدة قبل مونديال روسيا | سبور
مدرب المنتخب الأرجنتيني : ميسي يعاني ضغوطا شديدة قبل مونديال روسيا
أكد مدرب المنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي، أن نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني ضغوطا شديدة قبل مونديال روسيا 2018.

"شوف سبور"

 أكد مدرب المنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي، أن نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني ضغوطا شديدة قبل مونديال روسيا 2018.

وأضاف خورخي سامباولي، أن ضغوط الفوز بكأس العالم بالنسبة لميسي أشبه بوضع مسدس فوق رأسه، وحال فشله فإنه سيطلق الرصاص ويموت، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح سامباولي أن ميسي لديه ما يكفي من الخبرة والنضج لقيادة منتخب بلاده لتحقيق مسيرة ناجحة في كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

ويعتقد سامباولي أن بوسع ميسي قيادة الفريق لتحقيق خطوة إضافية في روسيا هذه المرة والعودة بكأس البطولة.

وقال: "سيكون هذا المنتخب فريق ميسي. فهو اللاعب الأفضل وهو في مرحلة نضج تمكنه من الاضطلاع بمسؤولية قيادة الفريق. سيكون هذا فريقه".

وقاد ميسي، الذي سبق له التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، برشلونة لحصد 30 لقبا محليا وأوروبيا، لكنه حتى الآن لم يفز بأي بطولة عالمية كبرى مع منتخب بلاده، فيما عدا الذهبية الأولمبية في دورة بكين في 2008.

وخسرت الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة في البرازيل 2014، كما احتلت المركز الثاني أيضا بعد تشيلي في كوبا أميركا عامي 2015 و2016.

وكان ميسي، الهداف التاريخي لناديه ومنتخب بلاده، أعلن اعتزال اللعب على المستوى الدولي بعد الهزيمة أمام تشيلي في 2016، لكنه عدل عن قراره بعد ذلك.

 

‫شوف تيفي

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خورخي سامباولي ليونيل ميسي شوف سبور

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