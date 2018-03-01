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اتصالات المغرب تحصل على شهادة إيزو 27001 عن سياسة تدبير سلامة المعلومات

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 15:07 اتصالات المغرب تحصل على شهادة إيزو 27001 عن سياسة تدبير سلامة المعلومات | اقتصاد
اتصالات المغرب تحصل على شهادة إيزو 27001 عن سياسة تدبير سلامة المعلومات
حصلت شركة اتصالات المغرب على شهادة إيزو 27001 - إصدار 2013 عن سياسة تدبير سلامة المعلومات.

شـــوف تيفي:

 

حصلت شركة اتصالات المغرب على شهادة إيزو 27001 - إصدار 2013 عن سياسة تدبير سلامة المعلومات.

وذكر بلاغ للشركة، اليوم الإثنين، أنه في إطار الجهود المتواصلة لجعل أنشطتها تستجيب للمعايير الدولية، نجحت اتصالات المغرب في التدقيق الأول الذي يليه تسليم شهادة إيزو 27001 - إصدار 2013، الذي أجرته الهيئة المستقلة لإصدار الشهادات "Bureau Veritas" في دجنبر 2017 بمواقع الشركة، مبرزا أنه بذلك، تعتبر اتصالات المغرب المتعهد الاتصالاتي الوحيد في المغرب الحاصل على هذه الشهادة عن مجموع أنشطته، وذلك منذ سنة 2015.

وأشارت الشركة إلى أنها حصلت على شهادة إيزو 27001 - إصدار 2005 منذ سنة 2007 عن جميع أنشطتها، مبرزة أنه رغبة منها في الاستمرار في الاستجابة للمعايير الدولية الجديدة، اختارت الشركة اتباع حركية تحسين تتجلى في التجديد الدوري للشهادة منذ 2007 وحتى اعتماد إصدار 2013 من معيار (إيزو 27001 ) خلال سنة 2015.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المعيار الدولي (إيزو 27001) يحدد متطلبات تطوير وتشغيل نظام تدبير سلامة المعلومات. كما يتضمن مجموعة من الإجراءات الأمنية المصممة للتحكم في المخاطر المرتبطة بالمعلومات التي تسعى اتصالات المغرب إلى حمايتها وتخفيفها من خلال وضع نظام تدبير خاص بها.

وذكر البلاغ بأنه في إطار نهج التدبير البنيوي والفعال، تتوفر اتصالات المغرب على سياسة سلامة معلومات تترجم التزامها بحماية المعطيات الشخصية لزبنائها والعاملين بها والممونين، بالإضافة إلى ميثاق يحتوي على القواعد الداخلية لسلامة المعلومات. كما تستجيب لمقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي.

وتقتضي شهادة إيزو 27001 - إصدار 2013 التي حصلت عليها اتصالات المغرب والتي تم تجديدها، وضع العمليات والوسائل اللازمة لحماية معلومات الشركة، بما في ذلك المعطيات الشخصية.

 

 

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