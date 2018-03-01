خاص: حارس الوداد يغيب عن التداريب و البنزرتي يُعاقبه ﻿

غاب ياسين الخروبي، حارس مرمى فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عن حصتين تدريبيتين لنادي الوداد تحضيرا للمباراة التي تجمعه يوم الأربعاء المقبل بمضيفه شباب الريف الحسيمي.
غاب ياسين الخروبي، حارس مرمى فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عن حصتين تدريبيتين لنادي الوداد تحضيرا للمباراة التي تجمعه يوم الأربعاء المقبل بمضيفه شباب الريف الحسيمي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي"، أن الخروبي تخلف عن حضور الحصص التدريبية للوداد دون مبرر.
وقالت المصادر ذاتها، إن فوزي البنزرتي مدرب الفريق الأحمر قرر عرض الحارس الخروبي على اللجنة التأديبية لإتخاذ قرار عقابي في حقه.