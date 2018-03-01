عــاجل: تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة المتابعين على خلفية أحداث جرادة إلى ثاني أبريل المقبل ﻿

قررت المحكمة الإبتدائية بوجدة ،اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة، المتابعين على خلفية أحداث جرادة، إلى ثاني أبريل المقبل .

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قررت المحكمة الإبتدائية بوجدة ،اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة، المتابعين على خلفية أحداث جرادة، إلى ثاني أبريل المقبل .

ويتابع الأظناء ،على الخصوص، من أجل إهانة موظفين عموميين بأقوال وتهديدات وإشارة أثناء مزاولتهم لمهامهم ، واستعمال العنف والإيذاء في حقهم ترتبت عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد.

كما يتابع الأظناء بتخريب وتكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان بواسطة خطب في أماكن عامة ، والإمساك العمدي عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان له مفعول فيما بعد .