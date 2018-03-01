 هذا ما قاله رونار عن إبعاد المهدي كارسيلا وتاعرابت من المنتخب المغربي الأول ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والحاضرون بنتظروف بفارغ الصبر هذا القرار | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والحاضرون بنتظروف بفارغ الصبر هذا القرار

منى فتو تبدي قلقها حيال واقع السينما المغربية | ثقافة و فنون

منى فتو تبدي قلقها حيال واقع السينما المغربية

اتصالات المغرب تحصل على شهادة إيزو 27001 عن سياسة تدبير سلامة المعلومات | اقتصاد

اتصالات المغرب تحصل على شهادة إيزو 27001 عن سياسة تدبير سلامة المعلومات

عــاجل: تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة المتابعين على خلفية أحداث جرادة إلى ثاني أبريل المقبل | مجتمع

عــاجل: تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة المتابعين على خلفية أحداث جرادة إلى ثاني أبريل المقبل

عاجل.. الحرب بدات: 14 دولة أوروبية تقرر طرد دبلوماسيين روس | حوادث و حقوق

عاجل.. الحرب بدات: 14 دولة أوروبية تقرر طرد دبلوماسيين روس

إلياس العماري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان للافتتاح الرسمي للدورة السادسة لمنتدى إفريقيا للرؤساء التنفيذيين | بوليتيك

إلياس العماري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان للافتتاح الرسمي للدورة السادسة لمنتدى إفريقيا للرؤساء

عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية | دولي

عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية

عاجل.. العثور على متشرد جثة هامدة مات في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

عاجل.. العثور على متشرد جثة هامدة مات في ظروف غامضة

صادم وبالصور..شوفو السحر الخطير اللي دارو لعروسة مغربية ليلة عرسها تحت السرير باش متجامعش راجلها | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..شوفو السحر الخطير اللي دارو لعروسة مغربية ليلة عرسها تحت السرير باش متجامعش راجلها

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

هذا ما قاله رونار عن إبعاد المهدي كارسيلا وتاعرابت من المنتخب المغربي الأول

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 14:47 هذا ما قاله رونار عن إبعاد المهدي كارسيلا وتاعرابت من المنتخب المغربي الأول | سبور
هذا ما قاله رونار عن إبعاد المهدي كارسيلا وتاعرابت من المنتخب المغربي الأول
قال هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه في اتصالات دائمة مع اللاعب المهدي كارسيلا لاعب فريق سطوندار دولياز، موضحا أن غيابه عن الميادين لمدة 6 أشهر هو ما تسبب في إبعاده

شوف سبور : رشيد محمودي

قال هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه في اتصالات دائمة مع اللاعب المهدي كارسيلا لاعب فريق سطوندار دولياز، موضحا أن غيابه عن الميادين لمدة 6 أشهر هو ما تسبب في إبعاده عن المجموعة.

وأكد رونار، أن اللاعب كارسيلا يواجه منافسة قوية مع اللاعبين الذين يجتهدون رفقة أنديتهم وضمنوا الرسمية خاصة اللاعب إسماعيل الحداد من الوداد الرياضي، وبالتالي عليه أن يحسن مستواه ومكانته أولا قبل التفكير في المنتخب المغربي.

وتابع قائلا : "كارسيلا لاعب موهوب لاتقلقوا على اللاعبين أتابع كل كبيرة وصغيرة داخل وخارج المغرب".

وبخصوص عادل تاعرابت، أكد مدرب المنتخب المغربي أنه هنأ عادل تعرابت على الأداء الذي يقدمه رفقة فريقه جنوى الإيطالي، مشيرا إلى أن تعرضه للإصابة وغيابه عن الرسمية غيبته عن الأسود.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب المنتخب المغرب هيرفي رونار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مدرب المنتخب الأرجنتيني : ميسي يعاني ضغوطا شديدة قبل مونديال روسيا | سبور

مدرب المنتخب الأرجنتيني : ميسي يعاني ضغوطا شديدة قبل مونديال روسيا

خاص: حارس الوداد يغيب عن التداريب و البنزرتي يُعاقبه | سبور

خاص: حارس الوداد يغيب عن التداريب و البنزرتي يُعاقبه

مثير.. رونار يتراجع عن أقواله ويكشف أنه لم يحسم بعد في اللائحة النهائية المشاركة في كأس العالم 2018 | سبور

مثير.. رونار يتراجع عن أقواله ويكشف أنه لم يحسم بعد في اللائحة النهائية المشاركة في كأس العالم 2018

خطير وبالفيديو.. جريندو يبرئ ذمته من تهمة الإرهاب التي ألصقتها به الصفحات الفيسبوكية المصرية ويتجه للقضاء | سبور

خطير وبالفيديو.. جريندو يبرئ ذمته من تهمة الإرهاب التي ألصقتها به الصفحات الفيسبوكية المصرية ويتجه للقضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

غريب و بالفيديو..مرشد سياحي بدون رخصة حطم الرقم القياسي في الاعتقال..تشد600 مرة بفاس وهاشنو قال بالدموع | بــووز
منذ 14 دقيقة

غريب و بالفيديو..مرشد سياحي بدون رخصة حطم الرقم القياسي في الاعتقال..تشد600 مرة بفاس وهاشنو قال بالدموع

فرحة لا توصف لجماهير اتحاد طنجة بعد الفوز على حسنية أكادير | خارج البلاطو

فرحة لا توصف لجماهير اتحاد طنجة بعد الفوز على حسنية أكادير

لاعب اتحاد طنجة..حنا ملاعبينش على البطولة | خارج البلاطو

لاعب اتحاد طنجة..حنا ملاعبينش على البطولة

علاج طبي فعال لتساقط الشعر و النتيجة رائعة | خارج البلاطو

علاج طبي فعال لتساقط الشعر و النتيجة رائعة

﻿

آخر المستجدات

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والحاضرون بنتظروف بفارغ الصبر هذا القرار | بوليتيك
منذ 8 دقائق

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والحاضرون بنتظروف بفارغ الصبر هذا القرار

منى فتو تبدي قلقها حيال واقع السينما المغربية | ثقافة و فنون

منى فتو تبدي قلقها حيال واقع السينما المغربية

اتصالات المغرب تحصل على شهادة إيزو 27001 عن سياسة تدبير سلامة المعلومات | اقتصاد

اتصالات المغرب تحصل على شهادة إيزو 27001 عن سياسة تدبير سلامة المعلومات

عــاجل: تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة المتابعين على خلفية أحداث جرادة إلى ثاني أبريل المقبل | مجتمع

عــاجل: تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة المتابعين على خلفية أحداث جرادة إلى ثاني أبريل المقبل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.