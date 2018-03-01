هذا ما قاله رونار عن إبعاد المهدي كارسيلا وتاعرابت من المنتخب المغربي الأول ﻿

قال هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه في اتصالات دائمة مع اللاعب المهدي كارسيلا لاعب فريق سطوندار دولياز، موضحا أن غيابه عن الميادين لمدة 6 أشهر هو ما تسبب في إبعاده

شوف سبور : رشيد محمودي

قال هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه في اتصالات دائمة مع اللاعب المهدي كارسيلا لاعب فريق سطوندار دولياز، موضحا أن غيابه عن الميادين لمدة 6 أشهر هو ما تسبب في إبعاده عن المجموعة.

وأكد رونار، أن اللاعب كارسيلا يواجه منافسة قوية مع اللاعبين الذين يجتهدون رفقة أنديتهم وضمنوا الرسمية خاصة اللاعب إسماعيل الحداد من الوداد الرياضي، وبالتالي عليه أن يحسن مستواه ومكانته أولا قبل التفكير في المنتخب المغربي.

وتابع قائلا : "كارسيلا لاعب موهوب لاتقلقوا على اللاعبين أتابع كل كبيرة وصغيرة داخل وخارج المغرب".

وبخصوص عادل تاعرابت، أكد مدرب المنتخب المغربي أنه هنأ عادل تعرابت على الأداء الذي يقدمه رفقة فريقه جنوى الإيطالي، مشيرا إلى أن تعرضه للإصابة وغيابه عن الرسمية غيبته عن الأسود.





