مثير.. رونار يتراجع عن أقواله ويكشف أنه لم يحسم بعد في اللائحة النهائية المشاركة في كأس العالم 2018 ﻿

قال هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن المقارنات بين المنتخبات خلال المباريات الودية استعدادا لكأس العالم 2018 لن تضيف أي شيء للجانب التكويني للمجموعة.

شوف سبور : رشيد محمودي

قال هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن المقارنات بين المنتخبات خلال المباريات الودية استعدادا لكأس العالم 2018 لن تضيف أي شيء للجانب التكويني للمجموعة.

وعبر رونار خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة الودية أمام منتخب أوزبكستان عن رضاه على المستوى الذي قدمه المنتخب المغربي في مباراته السابقة أمام صربيا خاصة على الأداء الجماعي سيما أن اللقاء عرف تفوق الأسود بهدفين مقابل هدف واحد.

وكشف مدرب المنتخب المغربي، أنه واجه العديد من المشاكل بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبون خلال المعسكر التدريبي، الشيء الذي أجبره على استقطاب كل من اللاعب محمد الناهيري وصلاح الدين السعيدي من فريق الوداد الرياضي، متمنيا أن يكونا ضمن التشكيلة الرسمية لمباراة يوم غد الثلاثاء.

وتابع قائلا :" كأس العالم يحتاج لإعداد مستمر واجتهاد كبير لكل المكونات كما أن التشكيلة الرسمية لم تحسم بعد وستعرف العديد من التغييرات".