عاجل.. الحرب بدات: 14 دولة أوروبية تقرر طرد دبلوماسيين روس ﻿

قررت 14 دولة أوروبية، قبل قليل من يومه الإثنين، طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية تسميم العميل الروسي سكريبال، وهو ما يعني شن حرب دبلوماسية من الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من الدول الأوروبية

"شوف تيفي"

قررت 14 دولة أوروبية، قبل قليل من يومه الإثنين، طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية تسميم العميل الروسي سكريبال، وهو ما يعني شن حرب دبلوماسية من الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من الدول الأوروبية ضد روسيا، وذلك حسب ما كشفت عنه قبل قليل وسائل إعلام عالمية.

وأوضحت المصادر أن من بين هذه الدول الأوروبية "ألمانيا التي طردت أربع دبلوماسيين، وفرنسا التي قررت بدورها طرد نفس العدد من الدبلوماسيين.

وأشارت ذات المصادر إلى أن أوكرانيا، أعلنت يومه الاثنين، طرد 13 دبلوماسيا روسيا لتنضم بذلك إلى واشنطن و14 دولة من الاتحاد الأوروبي.