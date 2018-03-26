إلياس العماري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان للافتتاح الرسمي للدورة السادسة لمنتدى إفريقيا للرؤساء التنفيذيين ﻿

حضر إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة صباح يومه الإثنين 26 مارس بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان للافتتاح الرسمي للدورة السادسة لمنتدى إفريقيا للرؤساء التنفيذيين.

"شوف تيفي"

حضر إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة صباح يومه الإثنين 26 مارس بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان للافتتاح الرسمي للدورة السادسة لمنتدى إفريقيا للرؤساء التنفيذيين.

وعرف الافتتـــاح حضور رؤساء جمهورية غانا وزيمبابوي بالإضافة للدولة المستضيفة كوت ديفوار، ويحضر المنتدى الإفريقي مايناهز 1600 مشارك يمثلون 60 دولة من أصحاب القرار السياسي وكبار المستثمرين في عالم التجارة والصناعة والمال بإفريقيا والعالم الذين يقودون مقاولات وهيئات مؤسساتية اقتصادية كبيرة، لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي بالقارة الإفريقية.

هــذا وكان "إلياس العماري" قد قام فور وصوله أمس الأحد إلى أبيدجان بزيارة تفقدية للجناح المخصص للجهة ومشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك.