 عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إلياس العماري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان للافتتاح الرسمي للدورة السادسة لمنتدى إفريقيا للرؤساء التنفيذيين | بوليتيك

إلياس العماري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان للافتتاح الرسمي للدورة السادسة لمنتدى إفريقيا للرؤساء

عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية | دولي

عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية

عاجل.. العثور على متشرد جثة هامدة مات في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

عاجل.. العثور على متشرد جثة هامدة مات في ظروف غامضة

صادم وبالصور..شوفو السحر الخطير اللي دارو لعروسة مغربية ليلة عرسها تحت السرير باش متجامعش راجلها | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..شوفو السحر الخطير اللي دارو لعروسة مغربية ليلة عرسها تحت السرير باش متجامعش راجلها

افتتــــاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب غدا الثلاثاء | بوليتيك

افتتــــاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب غدا الثلاثاء

خطير جدا.. العثور على جثة شخص مقطوع الرأس واليدين بمنطقة العين السخونة بأكادير | حوادث و حقوق

خطير جدا.. العثور على جثة شخص مقطوع الرأس واليدين بمنطقة العين السخونة بأكادير

فهم تسطا.. النقيب السابق محمد زيان مستهدف من طرف النيابة العامة ومديرية الحموشي والناتو والتحالف الدولي | بوليتيك

فهم تسطا.. النقيب السابق محمد زيان مستهدف من طرف النيابة العامة ومديرية الحموشي والناتو والتحالف

فيديو طريف .. فيصل فجر ونبيل درار يرقصان على أنغام أمازيغية | بووز

فيديو طريف .. فيصل فجر ونبيل درار يرقصان على أنغام أمازيغية

مصر تدخل على الخط بعد قصف الحوثيين للسعودية بالصواريخ | دولي

مصر تدخل على الخط بعد قصف الحوثيين للسعودية بالصواريخ

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 14:04 عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية | دولي
عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية
قررت الولايات المتحدة، يومه الإثنين، طرد 60 دبلوماسيا روسيا، وأمرت بإغلاق القنصلية الروسية في سياتل على خلفية قضية تسميم العميل الروسي السابق، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''دايلي صباح'' التركي قبل قليل.

"شوف تيفي"

 

قررت الولايات المتحدة، يومه الإثنين، طرد 60 دبلوماسيا روسيا، وأمرت بإغلاق القنصلية الروسية في سياتل على خلفية قضية تسميم العميل الروسي السابق، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "دايلي صباح" التركي قبل قليل.

وأوضح المصدر ذاته أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد كذلك لطرد عدد من الدبلوماسيين الروس من واشنطن، رداً على هجوم غاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في لندن.

وأكد ذات المصدر أن معلومات، تؤكد على أن ترامب وافق على توصيات مستشاريه وسيعلن هذه الإجراءات الاثنين القادم على الأغلب، على الرغم من أن قرار ترامب هذا قد لا يكون نهائياً.

ومن جهتها، فقد أبلغت روسيا من خلال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، الخارجية الأمريكية باحتجاجها الشديد على ترحيل 60 من دبلوماسييها من أمريكا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القنصيلة الروسية ترامب روسيا العميل الروسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مصر تدخل على الخط بعد قصف الحوثيين للسعودية بالصواريخ | دولي

مصر تدخل على الخط بعد قصف الحوثيين للسعودية بالصواريخ

بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية | دولي

بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

عــاجل:ارتفاع عدد ضحايا حريق المركز التجاري الترفيهي بروسيا إلى 64 قتيلا | دولي

عــاجل:ارتفاع عدد ضحايا حريق المركز التجاري الترفيهي بروسيا إلى 64 قتيلا

فضيحة..ممثلة أفلام إباحية تفضح ترامب | دولي

فضيحة..ممثلة أفلام إباحية تفضح ترامب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لاعب اتحاد طنجة..حنا ملاعبينش على البطولة | خارج البلاطو
منذ 51 دقيقة

لاعب اتحاد طنجة..حنا ملاعبينش على البطولة

علاج طبي فعال لتساقط الشعر و النتيجة رائعة | خارج البلاطو

علاج طبي فعال لتساقط الشعر و النتيجة رائعة

أكثر من 150 مشاركة في كاستينغ الموضة و الجمال | خارج البلاطو

أكثر من 150 مشاركة في كاستينغ الموضة و الجمال

أغرب مشاركة في كاستينغ لعرض الأزياء بالدارالبيضاء..هاعلاش حتى كبرت عاد بغيت نحقق أمنيتي | خارج البلاطو

أغرب مشاركة في كاستينغ لعرض الأزياء بالدارالبيضاء..هاعلاش حتى كبرت عاد بغيت نحقق أمنيتي

﻿

آخر المستجدات

إلياس العماري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان للافتتاح الرسمي للدورة السادسة لمنتدى إفريقيا للرؤساء التنفيذيين | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

إلياس العماري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان للافتتاح الرسمي للدورة السادسة لمنتدى إفريقيا للرؤساء

عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية | دولي

عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية

عاجل.. العثور على متشرد جثة هامدة مات في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

عاجل.. العثور على متشرد جثة هامدة مات في ظروف غامضة

صادم وبالصور..شوفو السحر الخطير اللي دارو لعروسة مغربية ليلة عرسها تحت السرير باش متجامعش راجلها | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..شوفو السحر الخطير اللي دارو لعروسة مغربية ليلة عرسها تحت السرير باش متجامعش راجلها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.