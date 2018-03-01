عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية ﻿

قررت الولايات المتحدة، يومه الإثنين، طرد 60 دبلوماسيا روسيا، وأمرت بإغلاق القنصلية الروسية في سياتل على خلفية قضية تسميم العميل الروسي السابق، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''دايلي صباح'' التركي قبل قليل.

"شوف تيفي"

قررت الولايات المتحدة، يومه الإثنين، طرد 60 دبلوماسيا روسيا، وأمرت بإغلاق القنصلية الروسية في سياتل على خلفية قضية تسميم العميل الروسي السابق، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "دايلي صباح" التركي قبل قليل.

وأوضح المصدر ذاته أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد كذلك لطرد عدد من الدبلوماسيين الروس من واشنطن، رداً على هجوم غاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في لندن.

وأكد ذات المصدر أن معلومات، تؤكد على أن ترامب وافق على توصيات مستشاريه وسيعلن هذه الإجراءات الاثنين القادم على الأغلب، على الرغم من أن قرار ترامب هذا قد لا يكون نهائياً.

ومن جهتها، فقد أبلغت روسيا من خلال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، الخارجية الأمريكية باحتجاجها الشديد على ترحيل 60 من دبلوماسييها من أمريكا.