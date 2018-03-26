خطير وبالفيديو.. جريندو يبرئ ذمته من تهمة الإرهاب التي ألصقتها به الصفحات الفيسبوكية المصرية ويتجه للقضاء ﻿

برأ عبد اللطيف جريندو الإطار الوطني لكرة القدم، اليوم الإثنين، ذمته من تهمة الإرهاب التي ألصقتها به مجموعة من الصفحات '' الفيسبوكية'' بمصر، وذلك بتحميله مسؤولية توزيع منشورات يحرض من خلالها المصريين

" شوف سبور" : رشيد محمودي

برأ عبد اللطيف جريندو الإطار الوطني لكرة القدم، اليوم الإثنين، ذمته من تهمة الإرهاب التي ألصقتها به مجموعة من الصفحات " الفيسبوكية" بمصر، وذلك بتحميله مسؤولية توزيع منشورات يحرض من خلالها المصريين على عدم التصويت والمشاركة في الانتخابات لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية باسم مستعار.

وقال جريندو في تصريح حصري لـ " شوف سبور"، أنه قام بكل الإجراءات القانونية لمتابعة المسؤولين على المنشورات التحريضية في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه دخل في اتصالات مباشرة مع السفارة المغربية بمصر لتتبع المساطر القانونية.

وتابع قائلا :" منسمحش لأي كان أن يشوه اسم المملكة المغربية والتسويق لبلده عن طريق نشر أخبار كاذبة وصورة مرفوقة بمعطيات لا علاقة لي بها".