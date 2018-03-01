مثيـــر..نجم برشلونة '' أردا توران'' يهدد صحافيا تحدث إلى زوجته : ''سأحطم رأسك وعينيك ''.. ﻿

هدد لاعب وسط برشلونة الإسباني السابق أردا توران، صحافيا بـ''تحطيم رأسه وعينه''، بعدما حاول الأخير التحدث إلى زوجته.

''شــوف تيفي''

هدد لاعب وسط برشلونة الإسباني السابق أردا توران، صحافيا بـ''تحطيم رأسه وعينه''، بعدما حاول الأخير التحدث إلى زوجته.

وعاد اللاعب التركي الدولي صاحب الـ31 عاما، إلى بلاده حيث يلعب مع إسطنبول باشيكشهر معارا من برشلونة، بعد مسيرة غير ناجحة مع الفريق الكتالوني، توران الذي احتفل في وقت سابق من شهر مارس الجاري بزفافه في حفل بسيط، كان برفقة زوجته أصليهان دوغان وشقيقه أوكان في مطعم، تصادف مع وجود عدد من الصحافيين به، وسأل أحد الصحافيين زوجة توران عن رأيها في حفل الزفاف، وإن كان يرقى إلى مستوى توقعاتها، فأجابت بإيماءة واحدة دون أن تتحدث، فعاد الصحافي ووجه لها سؤالا، قائلا: ''هل منعك أردا من الحديث؟''، مما أدى إلى ثورة غضب زوجها، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربي''.

وقال توران موجها حديثه للصحافي: ''كن محترما، وإلا سأحطم رأسك وعينيك. أنت تتحدث إلى زوجتي''، وغادر المطعم مع زوجته وشقيقه قبل أن يتفاقم الأمر.