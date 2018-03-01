 مثيـــر..نجم برشلونة '' أردا توران'' يهدد صحافيا تحدث إلى زوجته : ''سأحطم رأسك وعينيك ''.. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. الحرب بدات: 14 دولة أوروبية تقرر طرد دبلوماسيين روس | حوادث و حقوق

عاجل.. الحرب بدات: 14 دولة أوروبية تقرر طرد دبلوماسيين روس

إلياس العماري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان للافتتاح الرسمي للدورة السادسة لمنتدى إفريقيا للرؤساء التنفيذيين | بوليتيك

إلياس العماري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان للافتتاح الرسمي للدورة السادسة لمنتدى إفريقيا للرؤساء

عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية | دولي

عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية

عاجل.. العثور على متشرد جثة هامدة مات في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

عاجل.. العثور على متشرد جثة هامدة مات في ظروف غامضة

صادم وبالصور..شوفو السحر الخطير اللي دارو لعروسة مغربية ليلة عرسها تحت السرير باش متجامعش راجلها | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..شوفو السحر الخطير اللي دارو لعروسة مغربية ليلة عرسها تحت السرير باش متجامعش راجلها

افتتــــاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب غدا الثلاثاء | بوليتيك

افتتــــاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب غدا الثلاثاء

خطير جدا.. العثور على جثة شخص مقطوع الرأس واليدين بمنطقة العين السخونة بأكادير | حوادث و حقوق

خطير جدا.. العثور على جثة شخص مقطوع الرأس واليدين بمنطقة العين السخونة بأكادير

فهم تسطا.. النقيب السابق محمد زيان مستهدف من طرف النيابة العامة ومديرية الحموشي والناتو والتحالف الدولي | بوليتيك

فهم تسطا.. النقيب السابق محمد زيان مستهدف من طرف النيابة العامة ومديرية الحموشي والناتو والتحالف

فيديو طريف .. فيصل فجر ونبيل درار يرقصان على أنغام أمازيغية | بووز

فيديو طريف .. فيصل فجر ونبيل درار يرقصان على أنغام أمازيغية

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

مثيـــر..نجم برشلونة '' أردا توران'' يهدد صحافيا تحدث إلى زوجته : ''سأحطم رأسك وعينيك ''..

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 13:50 مثيـــر..نجم برشلونة أردا توران يهدد صحافيا تحدث إلى زوجته : سأحطم رأسك وعينيك .. | سبور
مثيـــر..نجم برشلونة '' أردا توران'' يهدد صحافيا تحدث إلى زوجته : ''سأحطم رأسك وعينيك ''..
هدد لاعب وسط برشلونة الإسباني السابق أردا توران، صحافيا بـ''تحطيم رأسه وعينه''، بعدما حاول الأخير التحدث إلى زوجته.

''شــوف تيفي''

هدد لاعب وسط برشلونة الإسباني السابق أردا توران، صحافيا بـ''تحطيم رأسه وعينه''، بعدما حاول الأخير التحدث إلى زوجته.

وعاد اللاعب التركي الدولي صاحب الـ31 عاما، إلى بلاده حيث يلعب مع إسطنبول باشيكشهر معارا من برشلونة، بعد مسيرة غير ناجحة مع الفريق الكتالوني، توران الذي احتفل في وقت سابق من شهر مارس الجاري بزفافه في حفل بسيط، كان برفقة زوجته أصليهان دوغان وشقيقه أوكان في مطعم، تصادف مع وجود عدد من الصحافيين به، وسأل أحد الصحافيين زوجة توران عن رأيها في حفل الزفاف، وإن كان يرقى إلى مستوى توقعاتها، فأجابت بإيماءة واحدة دون أن تتحدث، فعاد الصحافي ووجه لها سؤالا، قائلا: ''هل منعك أردا من الحديث؟''، مما أدى إلى ثورة غضب زوجها، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربي''.

وقال توران موجها حديثه للصحافي: ''كن محترما، وإلا سأحطم رأسك وعينيك. أنت تتحدث إلى زوجتي''، وغادر المطعم مع زوجته وشقيقه قبل أن يتفاقم الأمر.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب زوجة صحافي برشلونة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير وبالفيديو.. جريندو يبرئ ذمته من تهمة الإرهاب التي ألصقتها به الصفحات الفيسبوكية المصرية ويتجه للقضاء | سبور

خطير وبالفيديو.. جريندو يبرئ ذمته من تهمة الإرهاب التي ألصقتها به الصفحات الفيسبوكية المصرية ويتجه للقضاء

حفل فني ببلغاريا يحتضن دعم ترشيح ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 | سبور

حفل فني ببلغاريا يحتضن دعم ترشيح ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026

حسبان يخسر الدعوى القضائية التي رفعها ضد شوف تيفي | سبور

حسبان يخسر الدعوى القضائية التي رفعها ضد ''شوف تيفي''

ســكوپ | رونار قلبها إشهارات فالمغرب وهذا هو الاشهار الجديد لي غادي تشوفوه فالأسابيع المقبلة ! | سبور

ســكوپ | رونار قلبها إشهارات فالمغرب وهذا هو الاشهار الجديد لي غادي تشوفوه فالأسابيع المقبلة !

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لاعب اتحاد طنجة..حنا ملاعبينش على البطولة | خارج البلاطو
منذ 55 دقيقة

لاعب اتحاد طنجة..حنا ملاعبينش على البطولة

علاج طبي فعال لتساقط الشعر و النتيجة رائعة | خارج البلاطو

علاج طبي فعال لتساقط الشعر و النتيجة رائعة

أكثر من 150 مشاركة في كاستينغ الموضة و الجمال | خارج البلاطو

أكثر من 150 مشاركة في كاستينغ الموضة و الجمال

أغرب مشاركة في كاستينغ لعرض الأزياء بالدارالبيضاء..هاعلاش حتى كبرت عاد بغيت نحقق أمنيتي | خارج البلاطو

أغرب مشاركة في كاستينغ لعرض الأزياء بالدارالبيضاء..هاعلاش حتى كبرت عاد بغيت نحقق أمنيتي

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. الحرب بدات: 14 دولة أوروبية تقرر طرد دبلوماسيين روس | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

عاجل.. الحرب بدات: 14 دولة أوروبية تقرر طرد دبلوماسيين روس

إلياس العماري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان للافتتاح الرسمي للدورة السادسة لمنتدى إفريقيا للرؤساء التنفيذيين | بوليتيك

إلياس العماري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان للافتتاح الرسمي للدورة السادسة لمنتدى إفريقيا للرؤساء

عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية | دولي

عاجل..القضية بدات كاتصعاب: الولايات المتحدة تطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتأمر بإغلاق القنصلية الروسية

عاجل.. العثور على متشرد جثة هامدة مات في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

عاجل.. العثور على متشرد جثة هامدة مات في ظروف غامضة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.