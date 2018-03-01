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حسبان يخسر الدعوى القضائية التي رفعها ضد ''شوف تيفي''

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 12:49 حسبان يخسر الدعوى القضائية التي رفعها ضد شوف تيفي | سبور
حسبان يخسر الدعوى القضائية التي رفعها ضد ''شوف تيفي''
قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء صبيحة اليوم الإثنين ببطلان المتابعة في حق أول تلفزة إلكترونية بالمغرب ''شوف تيفي''، حيث رفع سعيد حسبان رئيس الرجاء البيضاوي ورجل الأعمال المعروف شكاية مباشرة

شوف تيفي:

 

قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء صبيحة اليوم الإثنين ببطلان المتابعة في حق أول تلفزة إلكترونية بالمغرب ''شوف تيفي''، حيث رفع سعيد حسبان رئيس الرجاء البيضاوي ورجل الأعمال المعروف شكاية مباشرة أمام المحكمة، يتهم فيها شوف تيفي بـ ''القذف ونشر وثيقة واتهام والمس بالحياة الخاصة''، ويطالب بمتابعتها في إطار قضايا الصحافة والنشر.

وبعد تقديم دفاع حسبان لما يعتبرونها أدلة في حق منبر ''شوف تيفي''، قررت المحكمة بعد الاطلاع على حيثيات الملف، بطلان المتابعة. وهو انتصار يعد دفعة لتجربة إعلامية فريدة بالمغرب، خاصة أن صاحب الشكاية لم يكن صدره رحبا و قرر جرجرة تلفزة إلكترونية إلى القضاء، في الوقت بدل الضائع، لأن هنالك أمور أخرى تستحق الاهتمام منها أزمات فريق عريق مثل الرجاء العالمي ، يعيش وضعا صعبا في ولاية حسبان، حتى بات الكثير من الرجاويين يطالبون برحيل '' الرئيس'' عن إدارة النادي، والتفرغ لأعماله التجارية... لأن المال حسب البعض لا يستطيع شراء الروح الرياضية ولا وحدة الفريق، وليس بالمال وحده تربح جميع القضايا آسي حسبان...يحيا العدل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الرجاء حسبان دعوى قضائية العدل شكاية التزوير

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