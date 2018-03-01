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افتتــــاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب غدا الثلاثاء | بوليتيك

افتتــــاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب غدا الثلاثاء

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افتتــــاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب غدا الثلاثاء

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 12:29 افتتــــاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب غدا الثلاثاء | بوليتيك
افتتــــاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب غدا الثلاثاء
يعقد مجلس النواب، غدا الثلاثاء، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية، وذلك على الساعة الثالثة بعد الزوال.

"شــوف تيفي"

 

يعقد مجلس النواب، غدا الثلاثاء، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية، وذلك على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن عقد هذه الدورة الاستثنائية يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي وبناء على المرسوم رقم 2.18.180 بدعوة مجلسي البرلمان لعقد هذه الدورة، وأضاف المصدر ذاته، أنه سيلي افتتاح الدورة الاستثنائية مباشرة جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة .

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة مشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ومشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 

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