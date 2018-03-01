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خطير جدا.. العثور على جثة شخص مقطوع الرأس واليدين بمنطقة العين السخونة بأكادير

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 12:23 خطير جدا.. العثور على جثة شخص مقطوع الرأس واليدين بمنطقة العين السخونة بأكادير | حوادث و حقوق
خطير جدا.. العثور على جثة شخص مقطوع الرأس واليدين بمنطقة العين السخونة بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن عثور مجموعة من المواطنين مساء أمس الأحد على جثة شخص مجهول الهوية مقطوع الرأس واليدين، ملقى على قارعة الطريق بالمنطقة السياحية ''العين السخونة'' شرق مدينة أكادير

شـــوف تيفي:


علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، عن عثور مجموعة من المواطنين مساء أمس الأحد على جثة شخص مجهول الهوية مقطوع الرأس واليدين، ملقى على قارعة الطريق بالمنطقة السياحية "العين السخونة" شرق مدينة أكادير ضواحي الدراركة.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فقد تفاجأ عدد من مرتادي "العين السخونة" للإستجمام بتواجد جثة شخص لا يتوفر على رأس ويدين بجانب الطريق، ومغطاة ببعض الأغصان والحشائش، ليقوموا بإخطار السلطات المحلية والمصالح الأمنية بالحادث.


هذا، وفور علمها بالحادث إستنفرت المصالح الأمنية بأكادير والسلطات المحلية مختلف أجهزتها وفرقها، وهرعت لعين المكان، حيث تم تطويق مسرح الجريمة، وقامت الشرطة العلمية بعملية تمشيط واسعة للمنطقة من أجل إستجماع كافة المعطيات والمعلومات، التي قد تساعد العناصر الأمنية من فك لغز هذه الجريمة المحيرة، فيما تم نقل الجثة المجهولة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة، في الوقت الذي لاتزال المصالح الأمنية تباشر تحرياتها وأبحاثها الميدانية، من أجل الوصول لبقية أعضاء الجثة المختفية التي قد تقودها لتحديد هويتها وفك طلاسيم هذه الجريمة المروعة، التي كسرت هدوء المنطقة المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة، التي تجذب السياح من مختلف مدن المغرب وخارج ارض الوطن.



‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب أكادير جثة مقطوة الرأس

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