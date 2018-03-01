وداديون رفقة المنتخب المغربي الأول للمشاركة في مباراة أوزبكستان ﻿

استدعى هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، كلا من اللاعب صلاح الدين السعيدي و محمد الناهيري، قصد المشاركة في المعسكر التدريبي للمشاركة في المباراة الودية أمام منتخب

" شوف سبور"

استدعى هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، كلا من اللاعب صلاح الدين السعيدي و محمد الناهيري، قصد المشاركة في المعسكر التدريبي للمشاركة في المباراة الودية أمام منتخب أوزبكستان.

وكشفت مصادر عليمة، أن رونار قرر استدعاء اللاعبين من أجل تعويض غياب اللاعب أشرف حكيمي لاعب فريق ريال مدريد لكرة القدم، بعد تعرضه للإصابة.

ومعلوم أن المنتخب المغربي قد حقق فوزا مقنعا خلال أولى مبارياته الودية أمام منتخب صربيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على أرضية ملعب الأولمبي بمدينة تورينو.