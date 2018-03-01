فهم تسطا.. النقيب السابق محمد زيان مستهدف من طرف النيابة العامة ومديرية الحموشي والناتو والتحالف الدولي ﻿

يبدو أن حسن الطالع يلعب هذه الأيام لصالح المحامي محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق، الذي تبرز صوره وتصريحاته في كل مكان، ويبدو كما لو أنه المعارض الوحيد في هذا الزمان، ولأن الساحة قد فرغت من

شـــوف تيفي:

يبدو أن حسن الطالع يلعب هذه الأيام لصالح المحامي محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق، الذي تبرز صوره وتصريحاته في كل مكان، ويبدو كما لو أنه المعارض الوحيد في هذا الزمان، ولأن الساحة قد فرغت من المعارضين الحقيقيين الذين ابتلع الكثيرون منهم لسانهم، فإن النقيب السابق محمد زيان يبدو مثل دون كيشوت يحارب بسيف خشبي طواحين الهواء على أنها جيش حقيقي من الأعداء، فقد صرح لـأحد المواقع أن مشتكيتين تقدمتا بتنازل قبل الجلسة الثالثة، مشيرا إلى أن إحدى المشتكيات تم استدعاؤها وتم “تهديدها بنشر مقاطع الفيديو من حياتها الشخصية” في حالة عدم المثول أمام القضاء في الجلسة القادمة المقرر انعقادها يوم 29 مارس 2018.

وفي الوقت الذي صدر فيه بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني التي نفت فيه كل ما جاء على لسان النقيب السابق محمد زيان، فإنه مع ذلك وفي تناقض غريب أصبح دفاعا للمتهم وموكلا للضحايا المشتكيات في وضع غريب في تاريخ العدالة المغربية، مثل ما أن تكون بالأمس موكلا عن الجلاد، واليوم تدافع عن الضحية، دون إحساس بأي تناقض؟

وصرح لموقعه "الحياة اليومية": "بأن محاولات تخويفه أو تهديده سوف لن تؤثر في قراراته الثابتة والراسخة"، المحامي زيان الذي يملأ الدنيا هذه الأيام، اعتبر أن بلاغ الحموشي يستهدف إسكاته وأن "اللجوء إلى الشرطة القضائية يعتبر تهديدا صادرا عن النيابة العامة التي هي موضوع شكايات عديدة من طرف دفاع الصحفي توفيق بوعشرين".. وغدا قد لا نفاجأ إذا ما اتهم الناتو بالتآمر عليه ومحاولة إخراس صوته؟