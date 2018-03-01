 مدرب جنوى الإيطالي : الياميق لاعب غير ناضج ويحتاج لعمل كبير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

افتتــــاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب غدا الثلاثاء | بوليتيك

افتتــــاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب غدا الثلاثاء

خطير جدا.. العثور على جثة شخص مقطوع الرأس واليدين بمنطقة العين السخونة بأكادير | حوادث و حقوق

خطير جدا.. العثور على جثة شخص مقطوع الرأس واليدين بمنطقة العين السخونة بأكادير

فهم تسطا.. النقيب السابق محمد زيان مستهدف من طرف النيابة العامة ومديرية الحموشي والناتو والتحالف الدولي | بوليتيك

فهم تسطا.. النقيب السابق محمد زيان مستهدف من طرف النيابة العامة ومديرية الحموشي والناتو والتحالف

فيديو طريف .. فيصل فجر ونبيل درار يرقصان على أنغام أمازيغية | بووز

فيديو طريف .. فيصل فجر ونبيل درار يرقصان على أنغام أمازيغية

مصر تدخل على الخط بعد قصف الحوثيين للسعودية بالصواريخ | دولي

مصر تدخل على الخط بعد قصف الحوثيين للسعودية بالصواريخ

عاجل.. أسماء المرابط تخرج عن صمتها بعد تقديمها لاستقالتها من الرابطة المحمدية | مجتمع

عاجل.. أسماء المرابط تخرج عن صمتها بعد تقديمها لاستقالتها من الرابطة المحمدية

مُثــير..بعدما شدوها فالحبس بمصر بسباب بدلة شبه عارية..راقصة مشهورة شطحات بنفس اللبسة وسط فندق بمراكش+فيديو | منوعات

مُثــير..بعدما شدوها فالحبس بمصر بسباب بدلة شبه عارية..راقصة مشهورة شطحات بنفس اللبسة وسط فندق

جناح عبد الإله ابن كيران يهيمن على المكاتب الجهوية لحزب العدالة والتنمية | بوليتيك

جناح عبد الإله ابن كيران يهيمن على المكاتب الجهوية لحزب العدالة والتنمية

عاجل.. منعش عقاري لقاوه بين الفنيدق والقصر الصغير كله دمايات بين الحياة والموت وعندو مبلغ مالي كبير والقضية يمكن فيها المافيا | حوادث و حقوق

عاجل.. منعش عقاري لقاوه بين الفنيدق والقصر الصغير كله دمايات بين الحياة والموت وعندو مبلغ مالي

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

مدرب جنوى الإيطالي : الياميق لاعب غير ناضج ويحتاج لعمل كبير

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 11:44 مدرب جنوى الإيطالي : الياميق لاعب غير ناضج ويحتاج لعمل كبير | سبور
مدرب جنوى الإيطالي : الياميق لاعب غير ناضج ويحتاج لعمل كبير
كشفت تقارير صحفية إيطالية ، أن مدرب جنوى، دافيدي بالارديني، بات غير معجب بصفقة الدولي المغربي ، جواد الياميق، الذي انتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق الرجاء الرياضي.

"شوف سبور"

 

كشفت تقارير صحفية إيطالية ، أن مدرب جنوى، دافيدي بالارديني، بات غير معجب بصفقة الدولي المغربي ، جواد الياميق، الذي انتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق الرجاء الرياضي.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن مدرب جنوى الإيطالي، قال " الياميق لاعب غير ناضج، ويحتاج لعمل كبير خاصةً في الانطلاق والسرعة، وقد كان السبب وراء هدفي موناكو واللذين سجلاهما سيلا ودياخابي".

وكان مدرب جنوى، دافيدي بالارديني، قد قال فور تعاقد الفريق الإيطالي مع المدافع الرجاوي السابق ، أن الياميق مدافع شاب ذو إمكانيات كبيرة.

ويذكر أن جواد الياميق قد شارك في مباراة ودية التي جمعت جنوى وموناكو،حيث حصل الياميق على تنقيط سيء في هذه المباراة، على عكس باقي زملائه ، كما أوضحت الصحيفة الإيطالية.

 

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

جواد الياميق جنوى الإيطالي شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حسبان يخسر الدعوى القضائية التي رفعها ضد شوف تيفي | سبور

حسبان يخسر الدعوى القضائية التي رفعها ضد ''شوف تيفي''

ســكوپ | رونار قلبها إشهارات فالمغرب وهذا هو الاشهار الجديد لي غادي تشوفوه فالأسابيع المقبلة ! | سبور

ســكوپ | رونار قلبها إشهارات فالمغرب وهذا هو الاشهار الجديد لي غادي تشوفوه فالأسابيع المقبلة !

بث مباشر : الأورجواي - ويلز / مباراة ودية | سبور

بث مباشر : الأورجواي - ويلز / مباراة ودية

وداديون رفقة المنتخب المغربي الأول للمشاركة في مباراة أوزبكستان | سبور

وداديون رفقة المنتخب المغربي الأول للمشاركة في مباراة أوزبكستان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أكثر من 150 مشاركة في كاستينغ الموضة و الجمال | خارج البلاطو
منذ 44 دقيقة

أكثر من 150 مشاركة في كاستينغ الموضة و الجمال

أغرب مشاركة في كاستينغ لعرض الأزياء بالدارالبيضاء..هاعلاش حتى كبرت عاد بغيت نحقق أمنيتي | خارج البلاطو

أغرب مشاركة في كاستينغ لعرض الأزياء بالدارالبيضاء..هاعلاش حتى كبرت عاد بغيت نحقق أمنيتي

بالفيديو..موديلات صيفية رائعة بفاشن شو بأنفا بلاص بالبيضاء | بــووز

بالفيديو..موديلات صيفية رائعة بفاشن شو بأنفا بلاص بالبيضاء

بالفيديو...شوفو لحظة القصف بالصواريخ الذي تعرضت له السعودية من طرف الحوثيين | قنوات أخرى

بالفيديو...شوفو لحظة القصف بالصواريخ الذي تعرضت له السعودية من طرف الحوثيين

﻿

آخر المستجدات

افتتــــاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب غدا الثلاثاء | بوليتيك
منذ 37 دقيقة

افتتــــاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب غدا الثلاثاء

خطير جدا.. العثور على جثة شخص مقطوع الرأس واليدين بمنطقة العين السخونة بأكادير | حوادث و حقوق

خطير جدا.. العثور على جثة شخص مقطوع الرأس واليدين بمنطقة العين السخونة بأكادير

فهم تسطا.. النقيب السابق محمد زيان مستهدف من طرف النيابة العامة ومديرية الحموشي والناتو والتحالف الدولي | بوليتيك

فهم تسطا.. النقيب السابق محمد زيان مستهدف من طرف النيابة العامة ومديرية الحموشي والناتو والتحالف

فيديو طريف .. فيصل فجر ونبيل درار يرقصان على أنغام أمازيغية | بووز

فيديو طريف .. فيصل فجر ونبيل درار يرقصان على أنغام أمازيغية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.