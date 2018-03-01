مدرب جنوى الإيطالي : الياميق لاعب غير ناضج ويحتاج لعمل كبير ﻿

كشفت تقارير صحفية إيطالية ، أن مدرب جنوى، دافيدي بالارديني، بات غير معجب بصفقة الدولي المغربي ، جواد الياميق، الذي انتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق الرجاء الرياضي.

"شوف سبور"

كشفت تقارير صحفية إيطالية ، أن مدرب جنوى، دافيدي بالارديني، بات غير معجب بصفقة الدولي المغربي ، جواد الياميق، الذي انتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق الرجاء الرياضي.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن مدرب جنوى الإيطالي، قال " الياميق لاعب غير ناضج، ويحتاج لعمل كبير خاصةً في الانطلاق والسرعة، وقد كان السبب وراء هدفي موناكو واللذين سجلاهما سيلا ودياخابي".

وكان مدرب جنوى، دافيدي بالارديني، قد قال فور تعاقد الفريق الإيطالي مع المدافع الرجاوي السابق ، أن الياميق مدافع شاب ذو إمكانيات كبيرة.

ويذكر أن جواد الياميق قد شارك في مباراة ودية التي جمعت جنوى وموناكو،حيث حصل الياميق على تنقيط سيء في هذه المباراة، على عكس باقي زملائه ، كما أوضحت الصحيفة الإيطالية.