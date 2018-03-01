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مصر تدخل على الخط بعد قصف الحوثيين للسعودية بالصواريخ

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 11:34 مصر تدخل على الخط بعد قصف الحوثيين للسعودية بالصواريخ | دولي
مصر تدخل على الخط بعد قصف الحوثيين للسعودية بالصواريخ
أعلنت مصر قبل قليل من يومه الإثنين، عن إدانتها بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قيام جماعة الحوثي بإطلاق سبعة صواريخ بالستية تستهدف عدة مدن بالمملكة العربية السعودية ومنها العاصمة

"شوف تيفي"

 

أعلنت مصر قبل قليل من يومه الإثنين، عن إدانتها بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قيام جماعة الحوثي بإطلاق سبعة صواريخ بالستية تستهدف عدة مدن بالمملكة العربية السعودية ومنها العاصمة الرياض، والتي قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضها.

وحسب موقع الوطن المصري فقد أكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه حكومة المملكة العربية السعودية من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها.

كما أعرب بيان وزارة الخارجية عن خالص التعازي لأسرة المواطن المصري عبد المطلب أحمد حسين، الذي استشهد نتيجة تناثر شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها على الحي السكني الذي يتواجد فيه، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين المصريين اللذين أصيبا في الحادث.

وشدد البيان على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أية محاولات تخريبية أو إرهابية، مشيراً إلى أن مثل تلك الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة سوف تزيد من عزم دول التحالف العربي على استعادة الشرعية باليمن، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مصر السعودية الحوثيين القصف الصواريخ

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