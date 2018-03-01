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مُثــير..بعدما شدوها فالحبس بمصر بسباب بدلة شبه عارية..راقصة مشهورة شطحات بنفس اللبسة وسط فندق بمراكش+فيديو

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 10:55 مُثــير..بعدما شدوها فالحبس بمصر بسباب بدلة شبه عارية..راقصة مشهورة شطحات بنفس اللبسة وسط فندق بمراكش+فيديو | منوعات
مُثــير..بعدما شدوها فالحبس بمصر بسباب بدلة شبه عارية..راقصة مشهورة شطحات بنفس اللبسة وسط فندق بمراكش+فيديو
ظهرت الراقصة الروسية المشهورة ''جوهرة'' وهي ترقص بمدينة مراكش بنفس بذلة الرقص والتي سجنت بسببها في مصر، لأنها تظهر أجزاء حميمية من جسدها، ولأنها لا تحترم الشروط الخاصة ببذلات الرقص والتي وضعتها

"شوف تيفي"

ظهرت الراقصة السورية المشهورة "جوهرة" وهي ترقص بمدينة مراكش بنفس بذلة الرقص والتي سجنت بسببها في مصر، لأنها تظهر أجزاء حميمية من جسدها، ولأنها لا تحترم الشروط الخاصة ببذلات الرقص والتي وضعتها وزارة السياحية المصرية.

ونشرت "جوهرة" التي تعتبر من أشهر الراقصات بمصر على حسابها بالإنستغرام وهي ترقص وسط أحد الفنادق بمدينة مراكش بطريقة مثيرة للجدل ببذلة الرقص التي تسببت في سجنها قبل أشهر بمصر.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد العديد منهم أن الراقصة "جوهرة" قامت خلال رقصها بالعديد من الحركات المثيرة والتي حاولت من خلالها جذب أنظار المتواجدين بالحفلة.

 

 

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المغرب شوف تيفي جوهرة بذلة رقص جوهرة مصر

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