 جناح عبد الإله ابن كيران يهيمن على المكاتب الجهوية لحزب العدالة والتنمية ﻿
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جناح عبد الإله ابن كيران يهيمن على المكاتب الجهوية لحزب العدالة والتنمية

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 10:41 جناح عبد الإله ابن كيران يهيمن على المكاتب الجهوية لحزب العدالة والتنمية | بوليتيك
جناح عبد الإله ابن كيران يهيمن على المكاتب الجهوية لحزب العدالة والتنمية
عــاد الموالون للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ''عبد الإله بنكيران'' للهيمنة على انتخابات المكاتب الجهوية للحزب، وذلك بعد اكتساحهم مكتب المجلس الوطني قبل أسابيع فقط، حيث انتخب المؤتمر

"شــوف تيفي"

 

عــاد الموالون للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية "عبد الإله بنكيران" للهيمنة على انتخابات المكاتب الجهوية للحزب، وذلك بعد اكتساحهم مكتب المجلس الوطني قبل أسابيع فقط، حيث انتخب المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس، أمس السبت 24 مارس، خالد البوقرعي كاتبا جهويا للحزب بالأغلبية، والذي كان يعتبر أحد المدافعين عن ولاية ثالثة لصالح عبد الإله ابن كيران.

وانتخب المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، الأحد 25 مارس، عبد العلي حامي الدين كاتبا جهويا للحزب بالأغلبية، وذلك بعدما حصل حامي الدين على 199 صوتا، فيما حصل لحسن العمراني أخ سليمان العمراني نائب سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، على 39 صوتا، ومن المعروف أن حامي الدين كان ولا زال من أشرس المدافعين عن ولاية ثالثة لابن كيران إلى جانب البرلمانية أمينة ماء العينين في المؤتمر الوطني السابق للحزب الإسلامي.

في ذات الوقت تم انتخاب محسن مفيدي كاتبا جهويا من طرف المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء سطات، الأحد 25 مارس، بالأغلبية، حيث حصل مفيدي على 136 صوتا، فيما حصل عبد المجيد أيت لعديلة على 68 صوتا، ويعتبر مفيدي من الموالين لعبد الإله ابن كيران أيضا.

في ذات السياق حين حافظ محمد لمين ديدة على منصب الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الأحد 25 مارس، بعدما تم انتخابه للمرة الثانية على التوالي كاتبا جهويا للحزب بالأغلبية، وحصل ديدة محمد لمين على 84 صوتا من أصل 128، متبوعا بإبراهيم الضعيف ب 34 صوتا، وحلت وراءهما خديجة أبلاضي في الرتبة الثالثة.

 

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المؤتمر الجهوي العدالة والتنمية المكاتب الجهوية

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