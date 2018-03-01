 عاجل.. منعش عقاري لقاوه بين الفنيدق والقصر الصغير كله دمايات بين الحياة والموت وعندو مبلغ مالي كبير والقضية يمكن فيها المافيا ﻿
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عاجل.. منعش عقاري لقاوه بين الفنيدق والقصر الصغير كله دمايات بين الحياة والموت وعندو مبلغ مالي كبير والقضية يمكن فيها المافيا

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 10:30 عاجل.. منعش عقاري لقاوه بين الفنيدق والقصر الصغير كله دمايات بين الحياة والموت وعندو مبلغ مالي كبير والقضية يمكن فيها المافيا | حوادث و حقوق
عاجل.. منعش عقاري لقاوه بين الفنيدق والقصر الصغير كله دمايات بين الحياة والموت وعندو مبلغ مالي كبير والقضية يمكن فيها المافيا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منعشا عقاريا ينحدر من مدينة طنجة، يوجد في هذه اللحظات من يومه الإثنين، بقسم الإنعاش بمستشفى سانية الرمل ما بين الحياة والموت.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن منعشا عقاريا ينحدر من مدينة طنجة، يوجد في هذه اللحظات من يومه الإثنين، بقسم الإنعاش بمستشفى سانية الرمل ما بين الحياة والموت.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن مجموعة من التفاصيل الخاصة بهذا المنعش فإن الأمر يتعلق بـ "ز.م" والذي عثرت عليه مصالح الدرك الملكي نهاية الأسبوع المنصرم بمنطقة الدالية المتواجدة بين الفنيدق والقصر الصغير، وهو مرمي إلى جانب سيارته وبه إصابات جد خطيرة على مستوى الرأس، بالإضافة إلى إصابته بكسور بالقفص الصدري والأقدام.

وأشار ذات المصدر أن المنعش العقاري عثر عليه غارقا في بحر من الدماء وإلى جانبه مبلغ مالي كبير، وهو ما يشير إلى أن هناك احتمالا أن يكون قد سقط ضحية إحدى المافيات أو بسبب تصفية حسابات، مبرزا أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه النازلة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي منعش عقاري مبلغ مالي طنجة الفنيدق

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