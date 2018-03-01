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يا ربي السلامة.. الحارس الليلي اللي مات في طنجة قتلوه والقضية فيها الانتقام

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 10:07 يا ربي السلامة.. الحارس الليلي اللي مات في طنجة قتلوه والقضية فيها الانتقام | مجتمع
يا ربي السلامة.. الحارس الليلي اللي مات في طنجة قتلوه والقضية فيها الانتقام
تمكنت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة مساء أمس الأحد من توقيف أحد الأشخاص المتورطين في جريمة قتل حارس ليلي بحومة فريشة بمدشر العوامة و ذلك بعد الأبحاث الميدانية و التقنية

"شوف تيفي"

 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة مساء أمس الأحد من توقيف أحد الأشخاص المتورطين في جريمة قتل حارس ليلي بحومة فريشة بمدشر العوامة و ذلك بعد الأبحاث الميدانية و التقنية و الاستماع إلى عدد من الشهود و الاستعانة بتقنيات إلكترونية مكنت من تحديد ملامح أشخاص ظهروا في فيديوهات قرب مكان الحادث ، حيث تم التوصل لهوية المنفذين الرئيسيين للحادث و تم توقيف أحدهما من مواليد 1986 رفقة أخيه 1998 ، الذي اعترف بقيامه بالعمل الإجرامي رفقة أحد أصدقائه رغبة منهم في الانتقام من الحارس بإحراق براكته ليلا دون أن يفطنا إلى أن المعني يتواجد نائما بداخلها ، حيث قاما بسكب مادة البنزين و إضرام النار و الفرار من مكان الحادث و تتبع أطوار الجريمة من أحد الأزقة المقابلة لها .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فإنه وبسبب العداوة الدائمة بين المتهمين و الذي أحدهما في حالة فرار و الضحية والتي تعود أساسا لاستحواذه و بالقوة على مكان حراسة السيارات بالحي فإنهما قررا الانتقام منه بالطريقة السالفة الذكر .

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر يخضع للحراسة النظرية في إطار البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة في حين لازال البحث جاريا حول المتهم الثاني الذي تم تحديد هويته و البحث جاري لتوقيفه .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية الحارس النار الضحية

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