يا ربي السلامة.. الحارس الليلي اللي مات في طنجة قتلوه والقضية فيها الانتقام ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة مساء أمس الأحد من توقيف أحد الأشخاص المتورطين في جريمة قتل حارس ليلي بحومة فريشة بمدشر العوامة و ذلك بعد الأبحاث الميدانية و التقنية

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة مساء أمس الأحد من توقيف أحد الأشخاص المتورطين في جريمة قتل حارس ليلي بحومة فريشة بمدشر العوامة و ذلك بعد الأبحاث الميدانية و التقنية و الاستماع إلى عدد من الشهود و الاستعانة بتقنيات إلكترونية مكنت من تحديد ملامح أشخاص ظهروا في فيديوهات قرب مكان الحادث ، حيث تم التوصل لهوية المنفذين الرئيسيين للحادث و تم توقيف أحدهما من مواليد 1986 رفقة أخيه 1998 ، الذي اعترف بقيامه بالعمل الإجرامي رفقة أحد أصدقائه رغبة منهم في الانتقام من الحارس بإحراق براكته ليلا دون أن يفطنا إلى أن المعني يتواجد نائما بداخلها ، حيث قاما بسكب مادة البنزين و إضرام النار و الفرار من مكان الحادث و تتبع أطوار الجريمة من أحد الأزقة المقابلة لها .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فإنه وبسبب العداوة الدائمة بين المتهمين و الذي أحدهما في حالة فرار و الضحية والتي تعود أساسا لاستحواذه و بالقوة على مكان حراسة السيارات بالحي فإنهما قررا الانتقام منه بالطريقة السالفة الذكر .

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر يخضع للحراسة النظرية في إطار البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة في حين لازال البحث جاريا حول المتهم الثاني الذي تم تحديد هويته و البحث جاري لتوقيفه .