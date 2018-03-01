 المكتب الوطني للسكك الحديدية يحتفي بالفائزين في مسابقة هاكاتون في إطار برنامجه « الابتكار المفتوح » ﻿
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المكتب الوطني للسكك الحديدية يحتفي بالفائزين في مسابقة هاكاتون في إطار برنامجه « الابتكار المفتوح » | اقتصاد

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المكتب الوطني للسكك الحديدية يحتفي بالفائزين في مسابقة هاكاتون في إطار برنامجه « الابتكار المفتوح »

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 09:56 المكتب الوطني للسكك الحديدية يحتفي بالفائزين في مسابقة هاكاتون في إطار برنامجه « الابتكار المفتوح » | اقتصاد
المكتب الوطني للسكك الحديدية يحتفي بالفائزين في مسابقة هاكاتون في إطار برنامجه « الابتكار المفتوح »
احتفى المكتب الوطني للسكك الحديدية أمس الأحد بالفائزين الثلاثة بجوائز أول مسابقة هاكاتون أطلقها لـONCF في إطار برنامجه « الابتكار المفتوح ».

شوف تيفي

 

احتفى المكتب الوطني للسكك الحديدية أمس الأحد بالفائزين الثلاثة بجوائز أول مسابقة هاكاتون أطلقها لـONCF في إطار برنامجه « الابتكار المفتوح ».

هذا اللقاء، الذي انطلقت فعالياته منذ يوم الجمعة الماضي، جمع 100 مشارك موزعين على 20 فريقا مكونين أساسا من قيمين على مقاولات صغرى ناشئة ، ومبتكرين، ومحللين معلومياتيين، ونساء ورجال التسويق والتواصل، فضلا عن السككيين.

وبهذا الصدد أكد محمد أسموني مدير قطب التنمية بالمكتب الوطني للسكك الحديدية بصفته رئيس لجنة التحكيم، أن منافسات "هاكاتون" تبقى تجربة فريدة من نوعها حيث دارت أطوارها في ظرف 48 ساعة دون توقف وذلك على متن قطار خاص متوقف بمحطة الدار البيضاء الميناء، مبرزا أن هذه المبادرة على العموم مكنت من اكتشاف 20 من المشاريع الخلاقة والمتكاملة التي بإمكان المكتب اعتمادها مستقبلا في مساره التنموي وفي تطوير خدماته.

وأضاف أن اللجنة ركزت في اختيارها للمشاريع الثلاثة الفائزة بجوائز الدورة الحالية في نسختها الأولى، سلسلة من المعايير الأساسية من بينها طبيعة الفكرة في حد ذاتها وطريقة دفاع الفريق المتكامل والمنسجم عن مشروعيتها وقدرتها على التجسيد ،فضلا عن مدى مساهمتها في الاستجابة للتطلعات والطلبات الملحة المعبر عنها من قبل زبائن المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وكانت الغاية المتوخاة من وراء هذا الحدث ، المنظم تحت شعار "لنبتكر معا من أجل تنقلات الغد" ، تحفيز المواهب الشابة على تسخير ذكائهم الجماعي بهدف إبداع خدمات مبتكرة تتمحور أساسا حول موضوع "تجربة الزبون المسافر".

وقد شكل هذا البرنامج الإبداعي، المندرج ضمن مشروع شامل يهم التحول الرقمي للمكتب، فرصة سانحة أمام هذه المواهب من أجل الانكباب والمساهمة في ابتكار حلول وتطبيقات من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات السككية المقدمة للزبناء.

وفي هذا الصدد تم اتخاذ الهاكاتون كطريقة مستحدثة غايتها المساهمة في تسريع وثيرة التحول الرقمي الذي انخرط فيه المكتب كرافعة أساسية لمواكبة القفزة النوعية التي سيعرفها القطاع السككي بالمغرب، وذلك مع بداية المشاريع السككية المهيكلة المرتقب الشروع في استغلالها خلال السنة الجارية عند نهاية أشغالها.

وتتمثل هذه المشاريع في باقة من المنتوجات الجديدة ذات القيمة المضافة في ما يخص تنويع العروض وتجويد الخدمات حتى تتماشى بأكمل وجه مع التطور المتواصل لرغبات الزبناء وبالتالي المساهمة في ابتكار حركية تنقلات الغد.

ويذكر أن مجمل المواهب الشابة المشاركة في أول " هاكاتون" من نوعه ، وقع عليها الاختيار من أصل نحو 200 مرشح، وذلك عقب سلسلة من المراحل للانتقاء المسبقة من خلال تنظيم ورشات للإلهام والتدريب من شأنها المساعدة على تسهيل إنتاج الحلول المبتكرة والخلاقة لبلوغ الأهداف المنشودة.

 

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المكتب الوطني للسكك الحديدية هاكاتون الابتكار المفتوح

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