عــاجل:ارتفاع عدد ضحايا حريق المركز التجاري الترفيهي بروسيا إلى 64 قتيلا ﻿

أفادت وزارة الطوارئ الروسية ،اليوم الاثنين ،أن عدد ضحايا حريق المركز التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو (جنوب سيبريا) ،ارتفع إلى 64 قتيلا ،مع احتمال تزايد العدد لوجود أزيد من عشرة أشخاص في عداد

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أفادت وزارة الطوارئ الروسية ،اليوم الاثنين ،أن عدد ضحايا حريق المركز التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو (جنوب سيبريا) ،ارتفع إلى 64 قتيلا ،مع احتمال تزايد العدد لوجود أزيد من عشرة أشخاص في عداد المفقودين .

وأكد المصدر أن الحريق ،الذي اندلع منتصف يوم أمس الأحد ،تسبب في إصابة ما لا يقل عن 45 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة ،لا زال 11 منهم يتلقون في المستشفيات العلاجات الطبية الضرورية .

وفي سياق متصل ، أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن اعتقال 4 أشخاص في قضية الحريق ، بمن فيهم مستأجر الفضاء ،الذي يعتقد أنه وقع فيه الحريق بداية والذي يوجد في الطابق العلوي من المركز التجاري الترفيهي .

وحسب المصدر ،لم يحدد بعد الخبراء بعد مركز نشوب الحريق، مشيرا إلى أن الحديث عن أسباب الحادث سابق لأوانه.

وأبرزت لجنة التحقيق أن غالبية الضحايا كانوا متواجدين أثناء اندلاع الحريق في الطابقين العلويين ،حيث توجد فضاءات الألعاب وقاعات السينما ،التي عادة ما تستقطب أعدادا هائلة من الزوار خلال نهاية الأسبوع ،وهو ما يفسر حجم عدد القتلى .