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المندوبية العامة لإدارة السجون تخرج ببلاغ هام

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 08:56 المندوبية العامة لإدارة السجون تخرج ببلاغ هام | مجتمع
المندوبية العامة لإدارة السجون تخرج ببلاغ هام
على إثر نشر بعض الرسومات الخاصة بتصميمات إحدى المؤسسات السجنية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ 23 مارس 2018 وذلك على حساب أحد السجناء السابقين الذي كان مدانا بـ 20 سنة سجنا نافذا من أجل تهمة

شوف تيفي

 

على إثر نشر بعض الرسومات الخاصة بتصميمات إحدى المؤسسات السجنية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ 23 مارس 2018 وذلك على حساب أحد السجناء السابقين الذي كان مدانا بـ 20 سنة سجنا نافذا من أجل تهمة القتل العمد، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:

تستنكر المندوبية العامة ما أقدم عليه السجين السابق « ج.ب » والذي غادر السجن منذ أزيد من ست سنوات، من نشر رسومات تخص تصاميم بناية قديمة لإحدى المؤسسات السجنية متجاهلا ما ينطوي عليه تصرفه هذا من مس بأمن هذه المؤسسة السجنية وسلامة نزلائها وذلك في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأضاف البلاغ الصادر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الأخيرة تحدر من نشر وتداول الرسومات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي فإنها مصممة على اللجوء إلى القضاء من أجل متابعة من يقفون وراء ذلك وذلك حماية لأمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها.

 

 

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بلاغ مندوبية السجن

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