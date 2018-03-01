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فضيحة..ممثلة أفلام إباحية تفضح ترامب

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 08:52 فضيحة..ممثلة أفلام إباحية تفضح ترامب | دولي
فضيحة..ممثلة أفلام إباحية تفضح ترامب
كشفت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، أمس الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارس الجنس معها في 2006 بينما كان متزوجا، مشيرة إلى أنها وبعد 5 سنوات من ذلك، تلقت تهديدا جسديا من الرئيس

"شوف تيفي"

 

كشفت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، أمس الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارس الجنس معها في 2006 بينما كان متزوجا، مشيرة إلى أنها وبعد 5 سنوات من ذلك، تلقت تهديدا جسديا من الرئيس الأمريكي.

وحسب ما كشفت عنه وسلائل إعلام عالمية يومه الاثنين، ففي مقابلتها ضمن برنامج ''60 دقيقة'' على شبكة ''سي بي اس''، أمس الأحد، لم تكشف دانيالز، البالغة من العمر 39 عاما، الكثير من الأسرار عن علاقتها العابرة بترامب ،لكن التفاصيل التي أعلنت عنها تبقى جد صادم ومربكة للرئيس الأمريكي الذي كذب سابقا المعطيات التي تقول إنه مارس الجنس مع الممثلة الإباحية.

وقالت ستيفاني كليفورد، وهو الاسم الحقيقي للممثلة والمخرجة الإباحية، إن ترامب مارس الجنس معها مرة واحدة فقط في يوليو 2006، ولم يكن قد مضى على زواجه من ميلانيا ترامب سوى عام ونصف العام، وعلى ولادة ابنه بارون سوى 4 أشهر، مؤكدة أن العلاقة الجنسية العابرة التي جمعتها بترامب جرت على هامش دورة في الغولف في لايك تاهوي الواقعة في منتصف الطريق بين نيفادا وكاليفورنيا.

وأضافت الممثلة الإباحية أنها وترامب ظلا على اتصال بعد ذلك لفترة عام كامل، إذ وعدها بإشراكها في برنامجه التلفزيوني ''ذي سيليبريتي أبرنتيس'' ولكنه لم يف بوعده، مؤكدة تعرضها، بعد 5 سنوات من الواقعة، إلى تهديد جسدي حين أرادت الحديث للإعلام عن مغامرتها مع الملياردير.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ترامب ممثلة إباحية تهديد جسدي

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