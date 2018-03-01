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دولة الكويت تدعو مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 08:28 دولة الكويت تدعو مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية | دولي
دولة الكويت تدعو مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية
أعربت دولة الكويت عن استنكارها وإدانتها الشديدتين للهجمات الصاروخية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، داعية مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات، التي تعبر عن

"شوف تيفي"

 

أعربت دولة الكويت عن استنكارها وإدانتها الشديدتين للهجمات الصاروخية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، داعية مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات، التي تعبر عن تعنت جماعة الحوثيين ورفضهم للسلام.

وفي هذا الصدد بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، "إن دولة الكويت وقد تابعت باستياء واستنكار بالغين أنباء الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة وروعت الآمنين فيها تؤكد إدانتها ورفضها التام لتلك الهجمات الصاروخية التي تعبر عن تعنت جماعة الحوثيين ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه".

وطالب المصدر المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات، مضيفا أن هذه الممارسات لن تنال من عزم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنهم واستقرارهم والحفاظ على أرواح مواطنيهم.

واختتم المصدر تصريحه بالقول، إن دولة الكويت تؤكد وقوفها ‏التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفيالسعوديةالحوثيينصواريخقصف

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