بالفيديو: ياربي السلامة.. السعودية تحت القصف بالصواريخ من طرف الحوثيين ﻿

اعترضت قوات الدفاع الجوية السعودية، في ساعات متأخرة من ليل الأحد، صواريخ باليستية تم إطلاقها من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية، بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب التي يشنها التحالف بقيادة

''شوف تيفي''

اعترضت قوات الدفاع الجوية السعودية، في ساعات متأخرة من ليل الأحد، صواريخ باليستية تم إطلاقها من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية، بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية على اليمن.

وأوضحت صحيفة ''سبق'' أن الصواريخ أطلقت باتجاه الحدود السعودية وجرى تدمير أحدها في العاصمة الرياض وآخر في منطقة جازن الجنوبية، وأكدت قناة ''الإخبارية'' السعودية الرسمية اعتراض صاروخ واحد فوق الرياض.

وأعلنت جماعة ''أنصار الله'' الحوثية أن قواتها نفذت ''ضربات باليستية واسعة على أهداف سعودية'' بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الذي تم استهدافه بصاروخ “بركان 2H”، وقاعدة جيزان جنوب المملكة، وأهدافا أخرى في المنطقة بصواريخ بدر، ومطار أبها الإقليمي في عسير بصاروخ ''قاهر تو إم''، بالإضافة ''إلى قصف أهداف أخرى داخل العمق السعودي''.

وفي ذات السياق أشار الحوثيون في بيان إلى أن ''القوة الصاروخية دشنت العام الرابع بضربات باليستية واسعة باسم عملية الشهيد أبوعقيل، وفاء لوعد القائد''.

هذا ويتزامن الهجوم الواسع مع الذكرى الثالثة للحرب العنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف بقيادة السعودية من جهة، و''الحوثيين'' من جهة أخرى.