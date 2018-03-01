 انتخاب عبد الكريم الرفاعي رئيسا لعصبة الوسط الشمالي للكرة الطائرة ﻿
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انتخاب عبد الكريم الرفاعي رئيسا لعصبة الوسط الشمالي للكرة الطائرة

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 01:37 انتخاب عبد الكريم الرفاعي رئيسا لعصبة الوسط الشمالي للكرة الطائرة | سبور
انتخاب عبد الكريم الرفاعي رئيسا لعصبة الوسط الشمالي للكرة الطائرة
تحت شعار ''الكرة الطائرة في خدمة التنمية الاجتماعية'' وفي إطار جمعها العام العادي المنعقد عصر أمس السبت بقاعة الاجتماعات للمكتب المديري للنادي الرياضي المكناسي، انتخبت الأندية الثمانية المنضوية

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

تحت شعار ''الكرة الطائرة في خدمة التنمية الاجتماعية'' وفي إطار جمعها العام العادي المنعقد عصر أمس السبت بقاعة الاجتماعات للمكتب المديري للنادي الرياضي المكناسي، انتخبت الأندية الثمانية المنضوية تحت لواء عصبة الوسط الشمالي للكرة الطائرة وبالإجماع الشاب عبد الكريم الرفاعي رئيسا لها.

وقد فوض الجمع العام للرئيس المنتخب صلاحية تشكيل المكتب، الذي تشكل من الحاج عبد السلام الزهري، حميد اليدري، المصمودي عبد الحق نوابا للرئيس، عمر حجيج كاتبا عاما، والمصطفى المرزوقي نائبا له، عبد الهادي حفيظ أمينا للمال، ورضوان جابر نائبا له، وبنعيادة، جليلي محمد، هشام بوشنة، اليعقوبي عز الدين، محمد الغربي مستشارين مكلفين بمهام، فيما أسندت الإدارة العامة لعادل الشافعي، ورئاسة اللجنة التقنية لسعيد المتوكل.

وفي كلمة له بالمناسبة، عرض عبد الكريم الرفاعي مشروعه، الهادف إلى توسيع قاعدة مشاركة الأندية، تكوين مدارس الكرة الطائرة بالجهة، تكوين منتخبات على مستوى العصبة في جميع الفئات، ثم الرفع من عدد الأندية المسجلة بالجامعة، وعقد شراكات جديدة مع المؤسسات المنتخبة وشركات الاستثمار.

وقبل نهاية اللقاء، عملت العصبة على تكريم رئيسها السابق وقيدوم لاعبي الكرة الطائرة الحاج عبد السلام الزهري، إلى جانب عدد من الفعاليات الرياضية الأخرى.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الكرة الطائرة التنمية الاجتماعية النادي الرياضي المكناسي عصبة الوسط الشمالي

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