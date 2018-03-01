مثيــر.. المركز الثقافي المغربي يسلط الضوء على المرأة المغربية .. ومطالبات بالمساواة بين الجنسين في كافة الحقوق والسعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة ﻿

ناقشت ندوة نظمها بمونريال المركز الثقافي المغربي (دار المغرب) في إطار تظاهرة (شهر المرأة المغربية من هنا وهناك)، موضوع تطور المجتمع المغربي وانعكاسه على العلاقة بين المرأة والرجل.

''شوف تيفي''

ناقشت ندوة نظمها بمونريال المركز الثقافي المغربي (دار المغرب) في إطار تظاهرة (شهر المرأة المغربية من هنا وهناك)، موضوع تطور المجتمع المغربي وانعكاسه على العلاقة بين المرأة والرجل.

وأبرزت أستاذة علم الاجتماع سمية نعمان جسوس في مداخلة خلال هذه الندوة التي أقيمت في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، التطور السريع الذي عرفه المجتمع المغربي والتحولات الملحوظة في المملكة سواء على المستوى التشريعي أو على صعيد الحياة اليومية من أجل النهوض بوضعية المرأة وإشراكها على قدم المساواة مع الرجل في مسار التنمية الشاملة بالبلد.

وأشارت السيدة نعمان جسوس في هذا السياق إلى أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة دينامية استثنائية خاصة على المستوى الاجتماعي، والتي مكنت المرأة من احتلال المكانة اللائقة بها، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم.

وبعدما ذكرت بأن المرأة المغربية ظلت لفترة طويلة جبيسة دور الزوجة وربة البيت ، قالت الباحثة جسوس إن النساء المغربيات تمكن تدريجيا في أعقاب الاستقلال وخلال العقود الأخيرة من مواجهة هذا الحيف وإثبات أنفسهن في جميع المجالات ، مضيفة أن المرأة المغربية بذلت جهودا جبارة لفرض نفسها في بيئة غالبا ما تكون ذكورية ، واتخذت خطوات كبيرة في سبيل تمكينها وتحسين وضعيتها بعيدا عن وصاية الرجل.

وسلطت الأستاذة نعمان جسوس الضوء كذلك، على التقدم الكبير الذي حققته المملكة على المستوى التشريعي من أجل تعزيز وضعية المرأة المغربية ، في ظل قيادة الملك محمد السادس، مشيدة بالتقدم المحرز في وضع المرأة في السنوات الأخيرة ، لا سيما مع إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 ، واصفة هذا الإصلاح ب ''الثوري'' و ''الطليعي'' إذ حقق العدالة للمرأة المغربية من خلال ضمان قدر أكبر من المساواة والإنصاف مع الرجل.

كما أشارت إلى التعديلات الجوهرية التي همت قانون الجنسية والتي خولت للمرأة الحق في نقل الجنسية المغربية إلى أطفالها المولودين لأب غير مغربي.

هـــذا وتطرقت المتحدثة أيضا إلى مقتضيات وأحكام دستور سنة 2011 ، الذي بوأ المرأة مكانة متميزة، مسجلة أن القانون الأسمى للمملكة نص على مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مع السعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة.