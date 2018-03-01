مثير..وزارة الأوقاف تحرم الاحتجاج على الحجاج المغاربة ﻿

ألزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحجاج الذين اختيروا في القرعة لقضاء مناسك الحج عن موسم 2018، بالتوقيع على التزام يتعهدون فيه بعدم الاحتجاج على الخدمات، التي ستقدم لهم في الديار السعودية،

''شوف تيفي''

ألزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحجاج الذين اختيروا في القرعة لقضاء مناسك الحج عن موسم 2018، بالتوقيع على التزام يتعهدون فيه بعدم الاحتجاج على الخدمات، التي ستقدم لهم في الديار السعودية، وسيتعين على الذين ستتكفل الوزارة بتنظيم رحلتهم التوقيع في مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعات على مطبوع يحمل شعار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويتضمن التزامات بعدم الاحتجاج على خدمات الإقامة والنقل والأكل، خلال تأدية شعائر الحج، إذ يلتزم الحاج بعدم الاحتجاج على ظروف الإقامة مهما كانت، وعلى الازدحام في وسائل النقل على جودة الوجبات الغذائية المقدمة طيلة فترة الحج، وأكدت مصادر مطلعة أن التوقيع على المطبوع يعد إلزاميا لإتمام ملف الحج.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فإن خطوة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تأتي من أجل تفادي الاحتجاجات التي أصبحت تتكرر في كل موسم، كانت آخرها الفيديوهات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وتوضح الظروف المزرية التي يعيشها الحجاج الذين يحجون تحت رعاية فرق الوزارة، إذ توضح هذه المقاطع الظروف التي يقضون فيها شعائر الحج.

وتجمع الفيديوهات تضيف اليومية، رداءة خدمات الإقامة، إذ احتج العديد من الحجاج على بعد المسافة التي تفصل بين مقر إقامتهم والحرم المكي حيث تمارس شعائر الحج.