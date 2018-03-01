 مثير..وزارة الأوقاف تحرم الاحتجاج على الحجاج المغاربة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثيــر.. المركز الثقافي المغربي يسلط الضوء على المرأة المغربية .. ومطالبات بالمساواة بين الجنسين في كافة الحقوق والسعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة | مجتمع

مثيــر.. المركز الثقافي المغربي يسلط الضوء على المرأة المغربية .. ومطالبات بالمساواة بين الجنسين

مثير..وزارة الأوقاف تحرم الاحتجاج على الحجاج المغاربة | مجتمع

مثير..وزارة الأوقاف تحرم الاحتجاج على الحجاج المغاربة

بالصــور..التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية توقع اتفاقية مع مؤسسة رائدة في المجال الخدماتي | مجتمع

بالصــور..التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية توقع اتفاقية مع مؤسسة رائدة في المجال

الرابطة المحمدية للعلماء تعلن عن المسابقة الشعرية العالمية للتوعية لأحسن قصيدة ضد التطرف | مجتمع

الرابطة المحمدية للعلماء تعلن عن المسابقة الشعرية العالمية للتوعية لأحسن قصيدة ضد التطرف

اعتقال مهرب دولي للكوكايين والقضية فيها عصابة للسطو المسلح بمعبر بني أنصار | مجتمع

اعتقال مهرب دولي للكوكايين والقضية فيها عصابة للسطو المسلح بمعبر بني أنصار

تقرير صــادم.. داء السل الوباء الفتاك الذي ما يزال يخطف أرواح 5000 شخص يوميا | مجتمع

تقرير صــادم.. داء السل الوباء الفتاك الذي ما يزال يخطف أرواح 5000 شخص يوميا

الكرة الرسمية لكأس العالم تخلق المشاكل لـ حراس المرمى قبل المونديال الروسي | بووز

الكرة الرسمية لكأس العالم تخلق المشاكل لـ حراس المرمى قبل المونديال الروسي

بالفيديو.. أسرع رجل في العالم يسجل هدفين على مرمى فريق دورتموند | بووز

بالفيديو.. أسرع رجل في العالم يسجل هدفين على مرمى فريق دورتموند

بالصورة..شوفو كيفاش سخرو المغاربة من إضافة ساعة للتوقيت الرسمي | مجتمع

بالصورة..شوفو كيفاش سخرو المغاربة من إضافة ساعة للتوقيت الرسمي

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

مثير..وزارة الأوقاف تحرم الاحتجاج على الحجاج المغاربة

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 01:23 مثير..وزارة الأوقاف تحرم الاحتجاج على الحجاج المغاربة | مجتمع
مثير..وزارة الأوقاف تحرم الاحتجاج على الحجاج المغاربة
ألزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحجاج الذين اختيروا في القرعة لقضاء مناسك الحج عن موسم 2018، بالتوقيع على التزام يتعهدون فيه بعدم الاحتجاج على الخدمات، التي ستقدم لهم في الديار السعودية،

''شوف تيفي''

ألزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحجاج الذين اختيروا في القرعة لقضاء مناسك الحج عن موسم 2018، بالتوقيع على التزام يتعهدون فيه بعدم الاحتجاج على الخدمات، التي ستقدم لهم في الديار السعودية، وسيتعين على الذين ستتكفل الوزارة بتنظيم رحلتهم التوقيع في مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعات على مطبوع يحمل شعار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويتضمن التزامات بعدم الاحتجاج على خدمات الإقامة والنقل والأكل، خلال تأدية شعائر الحج، إذ يلتزم الحاج بعدم الاحتجاج على ظروف الإقامة مهما كانت، وعلى الازدحام في وسائل النقل على جودة الوجبات الغذائية المقدمة طيلة فترة الحج، وأكدت مصادر مطلعة أن التوقيع على المطبوع يعد إلزاميا لإتمام ملف الحج.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فإن خطوة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تأتي من أجل تفادي الاحتجاجات التي أصبحت تتكرر في كل موسم، كانت آخرها الفيديوهات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وتوضح الظروف المزرية التي يعيشها الحجاج الذين يحجون تحت رعاية فرق الوزارة، إذ توضح هذه المقاطع الظروف التي يقضون فيها شعائر الحج.

وتجمع الفيديوهات تضيف اليومية، رداءة خدمات الإقامة، إذ احتج العديد من الحجاج على بعد المسافة التي تفصل بين مقر إقامتهم والحرم المكي حيث تمارس شعائر الحج.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحج الإقامة الحجاج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثيــر.. المركز الثقافي المغربي يسلط الضوء على المرأة المغربية .. ومطالبات بالمساواة بين الجنسين في كافة الحقوق والسعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة | مجتمع

مثيــر.. المركز الثقافي المغربي يسلط الضوء على المرأة المغربية .. ومطالبات بالمساواة بين الجنسين في كافة الحقوق والسعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة

بالصــور..التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية توقع اتفاقية مع مؤسسة رائدة في المجال الخدماتي | مجتمع

بالصــور..التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية توقع اتفاقية مع مؤسسة رائدة في المجال الخدماتي

الرابطة المحمدية للعلماء تعلن عن المسابقة الشعرية العالمية للتوعية لأحسن قصيدة ضد التطرف | مجتمع

الرابطة المحمدية للعلماء تعلن عن المسابقة الشعرية العالمية للتوعية لأحسن قصيدة ضد التطرف

اعتقال مهرب دولي للكوكايين والقضية فيها عصابة للسطو المسلح بمعبر بني أنصار | مجتمع

اعتقال مهرب دولي للكوكايين والقضية فيها عصابة للسطو المسلح بمعبر بني أنصار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مذيع فرنسي يعترف بأن فريق الرجاء العالمي يشبه فريق برشلونة في التيكي تاكا | RCA Vs Belbao | قنوات أخرى
منذ 17 دقيقة

مذيع فرنسي يعترف بأن فريق الرجاء العالمي يشبه فريق برشلونة في التيكي تاكا | RCA Vs Belbao

شاهد.. شميلزر لاعب بوروسيا دورتموند يتعلم الطريقة الصحيحة للصلاة | قنوات أخرى

شاهد.. شميلزر لاعب بوروسيا دورتموند يتعلم الطريقة الصحيحة للصلاة

أحوال الطقس : 26 مارس 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 26 مارس 2018

مدير مركز التكوين بالجيش الملكي في حوار عن قرب..الجيش الملكي خاصو الاستقرار وهاعلاش ولينا كنجيبو اللعابة من الخارج و المغرب عندو جميع الإمكانيات باش ينظم كأس العالم 2026 | خارج البلاطو

مدير مركز التكوين بالجيش الملكي في حوار عن قرب..الجيش الملكي خاصو الاستقرار وهاعلاش ولينا كنجيبو اللعابة من الخارج و المغرب عندو جميع الإمكانيات باش ينظم كأس العالم 2026

﻿

آخر المستجدات

مثيــر.. المركز الثقافي المغربي يسلط الضوء على المرأة المغربية .. ومطالبات بالمساواة بين الجنسين في كافة الحقوق والسعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة | مجتمع
منذ 2 ساعات

مثيــر.. المركز الثقافي المغربي يسلط الضوء على المرأة المغربية .. ومطالبات بالمساواة بين الجنسين

مثير..وزارة الأوقاف تحرم الاحتجاج على الحجاج المغاربة | مجتمع

مثير..وزارة الأوقاف تحرم الاحتجاج على الحجاج المغاربة

بالصــور..التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية توقع اتفاقية مع مؤسسة رائدة في المجال الخدماتي | مجتمع

بالصــور..التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية توقع اتفاقية مع مؤسسة رائدة في المجال

الرابطة المحمدية للعلماء تعلن عن المسابقة الشعرية العالمية للتوعية لأحسن قصيدة ضد التطرف | مجتمع

الرابطة المحمدية للعلماء تعلن عن المسابقة الشعرية العالمية للتوعية لأحسن قصيدة ضد التطرف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.