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بالصــور..التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية توقع اتفاقية مع مؤسسة رائدة في المجال الخدماتي

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 01:20 بالصــور..التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية توقع اتفاقية مع مؤسسة رائدة في المجال الخدماتي | مجتمع
بالصــور..التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية توقع اتفاقية مع مؤسسة رائدة في المجال الخدماتي
في إطار جهودها لتخفيف معاناة منخرطيها وذوي حقوقهم عند الولوج للعلاج والتطبيب، ولضمان استفادتهم من الخدمات الصحية بسلاسة وفي ظروف جيدة ومريحة، وقعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع

''شـوف تيفي''

في إطار جهودها لتخفيف معاناة منخرطيها وذوي حقوقهم عند الولوج للعلاج والتطبيب، ولضمان استفادتهم من الخدمات الصحية بسلاسة وفي ظروف جيدة ومريحة، وقعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع مؤسسة رائدة في المجال الخدماتي، يوم 22 مارس 2018 بالمركب الصحي والاجتماعي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، اتفاقية إطار من أجل العمل على تنزيل وتطبيق قرارات الجمع العام 69 للتعاضدية العامة المنعقد بتاريخ 15 و16 و17 دجنبر 2017.

و حسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإن التعاضدية العامة تستهدف إحداث خدمات اجتماعية تتمثل في الإسعاف وحجز آني لسرير في أقرب مركز استشفائي و الإعفاء من تقديم ضمانة مالية عند الولوج للاستشفاء بالمصحات الخاصة والاستفادة من منحة في حالة الولادة الجديدة والاستفادة من منحة عند الوفاة وفتح حسابات بنكية ب 0 درهم لغير المتوفرين عليها، وتخفيض عدد الحوالات المرجوعة.

وبهذه المناسبة أكد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة على أنه ''إذا توفقنا في تمكين منخرطي التعاضدية العامة من الاستفادة من هذه الباقة من الخدمات الاجتماعية والصحية والإدارية نكون قد أدينا خدمة غيرمسبوقة للمنخرطين وذوي حقوقهم في تاريخ التعاضد المغربي، وخاصة خدام الدولة المتواجدين في المغرب العميق''.

كما شدد عبد المومني على أن الاجهزة المسيرة والمقررة للتعاضدية العامة مصرة على الاستمرار في أداء واجبها تجاه من انتخبوها، تماشيا مع التوجهات العامة للبلاد في مجال التغطية الصحية والتضامن التي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إلى تفعيلها، وجعل الإدارة في خدمة المواطنين، حيث سيستفيد من هذه الخدمات أزيد من مليون و500 ألف منخرط وذوي حقوقهم في مجموع التراب الوطني، وذلك دون أي اقتطاع إضافي من أجورهم.

ومن جانبه، أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الشريكة على أن قرار الانخراط في هذه المبادرة نابع عن قناعة تامة بالحاجة الملحة لموظفي الدولة والقطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية إلى الاستفادة من خدمات اجتماعية وصحية جيدة، وأضاف أن هدف المؤسسة من توقيع هذه الاتفاقية ليس تجاريا ولا ربحيا، بل هو تعبير عن رغبة في المساهمة في النهوض بالعمل الاجتماعي والخدمات الصحية لفائدة هذه الفئة بأسعار تفضيلية.

وأضاف المتحدث نفسه أن المؤسسة الشريكة للتعاضدية العامة ستقوم بمواكبة لصيقة لتنزيل هذه الخدمات حتى تتسنى الاستفادة منها في أحسن الظروف ووفق مساطر مبسطة جدا، في مقابل تكلفة اجتماعية تراعي الجودة قبل الثمن.

وذلك من خلال إعداد وتنفيذ برنامج تواصلي للتعريف بهذه الخدمات في أوساط المنخرطين والمنخرطات تتحملها المؤسسة الشريكة، وتسطير برنامج للتكوين والتكوين المستمر لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمات بجودة عالية. كل ذلك، يوضح المتحدث نفسه، للتأكيد على حرص هذه المؤسسة على منح قيمة مضافة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية الاجتماعية والإدارية التي تقدمها التعاضدية العامة.

‫شوف تيفي

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