 الرابطة المحمدية للعلماء تعلن عن المسابقة الشعرية العالمية للتوعية لأحسن قصيدة ضد التطرف ﻿
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الرابطة المحمدية للعلماء تعلن عن المسابقة الشعرية العالمية للتوعية لأحسن قصيدة ضد التطرف

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 01:13 الرابطة المحمدية للعلماء تعلن عن المسابقة الشعرية العالمية للتوعية لأحسن قصيدة ضد التطرف | مجتمع
الرابطة المحمدية للعلماء تعلن عن المسابقة الشعرية العالمية للتوعية لأحسن قصيدة ضد التطرف
في إطار المعالجة متعددة الأبعاد، التي تعتمدها المملكة المغربية بريادة محمـد السادس في محاربة التطرف والإرهاب وتفكيك مقولاته، التي تندرج ضمنها استراتيجية مؤسسة الرابطة المحمدية للعلماء في تزويد

''شــوف تيفي''

في إطار المعالجة متعددة الأبعاد، التي تعتمدها المملكة المغربية بريادة محمـد السادس في محاربة التطرف والإرهاب وتفكيك مقولاته، التي تندرج ضمنها استراتيجية مؤسسة الرابطة المحمدية للعلماء في تزويد الأجيال بالكفاءات والمهارات اللازمة، ومدهم بآليات تمكنهم من تفكيك خطاب التطرف والإرهاب من مداخل متعددة، (أكاديمية شرعية، وأدبية فنية، وبلاغية لغوية)، ومن أجل قطع الطريق أمام مختلف أشكال الاختراق الفكري الذي يحتال على وجدانات الأطفال والشباب.

واحتفالا بيوم الشعر العالمي، نظمت الرابطة المحمدية للعلماء عبر مركزها أجيال للتكوين والوقاية الاجتماعية بمدينة تطوان، ''المسابقة الشعرية العالمية للتوعية والتحسيس بمخاطر التطرف العنيف'' لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية وطلبة الجامعات من مختلف دول العالم.

وحسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فستعقد الرابطة لقاء علميا للإعلان عن القصيدة الفائزة بلقب أحسن قصيدة ضد التطرف، وذلك بإشراف لجنة تحكيم علمية يترأسها الشاعر الروائي، والأديب والناقد، الدكتور عبد اللطيف شهبون، بحضور أدباء وشعراء المنطقة، ومسؤولين وشخصيات رسمية، وعلمية، وأكاديمية.

حيث سيتم الإعلان عن الفائز أو الفائزة، يوم غد الاثنين 26 مارس2018، على الساعة 16.00 بعد الزوال، بمقر مركز أجيال للتكوين والوقاية الاجتماعية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الممكلة المغربية محمد السادس محاربة التطرف

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