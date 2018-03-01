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اعتقال مهرب دولي للكوكايين والقضية فيها عصابة للسطو المسلح بمعبر بني أنصار

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 01:10 اعتقال مهرب دولي للكوكايين والقضية فيها عصابة للسطو المسلح بمعبر بني أنصار | مجتمع
اعتقال مهرب دولي للكوكايين والقضية فيها عصابة للسطو المسلح بمعبر بني أنصار
قامت عناصر الشرطة الإسبانية باعتقال شخصين في عمليتين متفرقتين على مستوى المعبر الوهمي بين بني أنصار ومليلية.

''شوف تيفي''

قامت عناصر الشرطة الإسبانية باعتقال شخصين في عمليتين متفرقتين على مستوى المعبر الوهمي بين بني أنصار ومليلية.

وقد تم توقيف عنصرين خطيرين مبحوث عنهما بموجب مذكرات بحث دولية الأول متهم بالاتجار الدولي بالمخدرات القوية الكوكايين والثاني عضو نشيط في عصابة متخصصة بالسرقة.

وحسب مصادر محلية فقد أعلنت الشرطة الإسبانية أن المتهم الأول البالغ من العمر 38 سنة اعتقل يوم الخميس الماضي فيما المتهم الثاني اعتقل عشية يوم الجمعة بعد عملية تفتيش قامت بها السلطات الإسبانية ليتبين أنه مبحوث عنهما من طرف الشرطة الألمانية.

هذا وتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية حيث من المنتظر أن يتم تقديمهما للسلطات الألمانية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الشرطة القضائية مليلية بني أنصار

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