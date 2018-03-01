تقرير صــادم.. داء السل الوباء الفتاك الذي ما يزال يخطف أرواح 5000 شخص يوميا ﻿

يحتفل المنتظم الدولي يوم 24 مارس من كل سنة باليوم العالمي لداء السل الذي يتزامن مع اكتشاف روبير كوخ للباكتيريا المسببة في هذا الداء سنة 1882 حيث مهد السبيل أمام التشخيص للمرض وعلاجه .

''شوف تيفي''

يحتفل المنتظم الدولي يوم 24 مارس من كل سنة باليوم العالمي لداء السل الذي يتزامن مع اكتشاف روبير كوخ للباكتيريا المسببة في هذا الداء سنة 1882 حيث مهد السبيل أمام التشخيص للمرض وعلاجه .

و منذئد اختارت المنظمة العالمية للصحة جعل هذا الموعد السنوي القار مناسبة للتذكير بأهم المراحل التي قطعتها الدول من أجل محاربة هذا الداء، المنظمة اختارت هذه السنة وكتقليد سنوي شعار ''يلزمنا قادة لإيجاد عالم خال من السل''.

ويحتفل بهذا اليوم لرفع مستوى الوعي العام بمخلفات وباء السل وما يترتب عنه من آثار صحية واجتماعية واقتصادية مذمرة وتكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء كل آثار هذا الوباء الفتاك الذي ما يزال يخطف أرواح 5000 شخص يوميا ويصيب 10،4 مليون نسمة توفي منها 1،8 مليون نسمة بحسب إحصائيات المنظمة العالمية للصحة حسب تقرير توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه مساء يومه من طرف الجمعية الوطنية لتوعية ومحاربة داء السل بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .

فيما يشكل داء السل المقاوم للأدوية المتعددة تهديدا كبيرا يتربص بالأمن الصحي وقد يعرض المكاسب المحققة في مجال مكافحة الداء للتراجع نظرا لما ينتج عن ذلك من انعكاسات وخيمة على حاملي الداء الذين لا يلتزمون بالخطط المعمول بها وبالاستدامة في العلاج .