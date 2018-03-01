هكذا يخطط إنفانتينو لإقصاء المغرب في تنظيم كأس العالم 2026 ﻿

شهد مؤتمر الاتحاد الدولي الأخير ببوغاتا بكولومبيا، سن قوانين جديدة تهم اختيار البلد المنظم لنهائيات كأس العالم 2026.

'' شوف سبور''

شهد مؤتمر الاتحاد الدولي الأخير ببوغاتا بكولومبيا، سن قوانين جديدة تهم اختيار البلد المنظم لنهائيات كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة المساء، في ملحقها الرياضي ليوم غد الإثنين، أن مجموعة من الخبراء أكدوا أن القوانين الجديدة التي تم سنها، بل لم يعلن عن بعض منها تعيق نجاح الملف المغربي، الذي استطاع كسب أصوات عدة تمثل القارات الخمس للتصويت لصالحه يوم الثالث من شهر يونيو المقبل كبلد منظم لنهائيات كأس العالم في حلتها الجديدة.

وأوضح ذات المصدر، أنه إذا كان الاتحاد الدولي، قد أعلن قبل أشهر عن نهاية عهد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا للبلد المنظم وإناطة المهمة للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي وعددها 211 بينها 207 دولة لديها الحق في التصويت فإن المؤتمر بوغوتا أضاف أمورا أخرى في التصويت يعتبرها البعض أنها أضيفت لإضعاف الملف المغربي.

وفي نفس السياق فمن بين الأمور التي ستساهم في إضعاف حظوظ المغرب حسب صحيفة المساء، منح الحق للدول الـ 207 عدم التصويت أي بعملية بسيطة اختيار الحياد بالامتناع عن التصويت لا لصالح المغرب أو الملف المشترك الأمريكي الكندي والمكسيكي.

وحسب ذات المصدر، فإن رئيس الاتحاد الدولي إيفانتينو، يتحرك غربا وشرقا، لإضعاف الملف المغربي الذي يملك مميزات عدة تجعله أكثر قوة بعد انسحاب مدن شيكاغو ومينيابوليس من الملف الأمريكي وسياسة ترامب الخارجية التي تحظى بمعارضة عدد من دول العالم ودعم دول أوربا وآسيا وإفريقيا.