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دكاترة التربية الوطنية يحتجون ويخوضون مسيرة غضب وطنية يوم 9 أبريل 2018

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 23:45 دكاترة التربية الوطنية يحتجون ويخوضون مسيرة غضب وطنية يوم 9 أبريل 2018 | مجتمع
دكاترة التربية الوطنية يحتجون ويخوضون مسيرة غضب وطنية يوم 9 أبريل 2018
دعا التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الوزارة إلى حوار مسؤول من أجل إنصاف دكاترتها، ويقرر الدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر

''شوف تيفي''

دعا التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الوزارة إلى حوار مسؤول من أجل إنصاف دكاترتها، ويقرر الدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة ابتداء من الساعة 10 صباحا متبوعة بمسيرة الغضب الثانية نحو البرلمان يوم الإثنين 09 أبريل 2018 بالرباط.

وحسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تبفي''، بنسخة منه فقد جددت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية: النقابة الوطنية للتعليم (CDT)والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم(FNE) مطلبها الملح بتسوية الملف المطلبي العادل للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال مذكرتها المطلبية التذكيرية الموجهة للوزير الذي أعرب عن تفهمه للملف، في وقت دعت الهيئات النقابية الست لأجرأة هذا التفهم من خلال التعاطي الإيجابي مع مطالب الدكاترة المعقولة والتفاعل مع الحلول المقترحة.

وأضاف ''البلاغ'' أنه في ظل استمرار تدابير الترقيع الجاري تنزيلها من أجل سد الخصاص الكبير- الذي يفوق بكثير العدد الإجمالي لدكاترة القطاع-في الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمدارس العليا ومراكز البحث التربوي في المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، وما يترتب عنها من نفقات وتكاليف مالية طائلة من قبيل الساعات الإضافية المؤدى عنها، وفسح المجال للتعاقد مع طلبة في طور التكوين لتأطير زملائهم في الفصول الجامعية الدنيا مقابل تعويضات (كلية الآداب فاس سايس نموذجا)، واعتماد مقاربة الضم والتجميع وتكليفات الريع في مراكز التكوين، وتكريس المباريات الصورية لولوج الجامعات في تخصصات محدودة مفصلة على مقاس أسماء بعينـها …؛ يجدد المطالبة بحوار جدي ومثمر يفضي إلى أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابات والوزارة بشأن ملف الدكاترة، ويحملها المسؤولية في تبعات عدم التجاوب مع ملفهم المطلبي العادل.

و يؤكد تمسك جميع دكاترة القطاع بمطالبهم المشروعة وعلى رأسها تغيير إطارهم الحالي إلى أستاذ التعليم العالي مساعد داخل وزارتهم نفسـها أسوة بالمستفيدين سابقا؛ كما يشدد على تفعيل الحلول المنصفةوالواقعية التي طرحتها النقابات الست...''

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شوف تيفي المغرب النقابات الست احتجاج

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