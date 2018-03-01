 هـاذشي صادم بزاف. فتيات مغربيات يحترفن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وإيطاليين يشتكون بعد تصويرهم في مشاهد جنسية ساخنة ﻿
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هـاذشي صادم بزاف. فتيات مغربيات يحترفن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وإيطاليين يشتكون بعد تصويرهم في مشاهد جنسية ساخنة | مجتمع

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هـاذشي صادم بزاف. فتيات مغربيات يحترفن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وإيطاليين يشتكون بعد تصويرهم في مشاهد جنسية ساخنة

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 23:12 هـاذشي صادم بزاف. فتيات مغربيات يحترفن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وإيطاليين يشتكون بعد تصويرهم في مشاهد جنسية ساخنة | مجتمع
هـاذشي صادم بزاف. فتيات مغربيات يحترفن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وإيطاليين يشتكون بعد تصويرهم في مشاهد جنسية ساخنة
أعلنت الشرطة الإيطالية، أول أمس، أن تحقيقات أمنية مشتركة مع مصالح الدرك الملكي بالمغرب امتدت لأشهر أفضت إلى اعتقال 23 شخصا، تبث تورطهم في ابتزاز جنسي عبر الإنترنت لمواطنين إيطاليين.

''شوف تيفي''

أعلنت الشرطة الإيطالية، أول أمس، أن تحقيقات أمنية مشتركة مع مصالح الدرك الملكي بالمغرب امتدت لأشهر أفضت إلى اعتقال 23 شخصا، تبث تورطهم في ابتزاز جنسي عبر الإنترنت لمواطنين إيطاليين.

وتحدث أغلب المشتكين عن أنهم ربطوا علاقات صداقة في العالم الافتراضي مع فتيات مغربيات، تطورت مع الأيام لتصل إلى المطالبة بالتعري من طرف الجانحين أمام كاميرا الحاسوب، لتبدأ عملية ابتزازهم بعد تصويرهم في مشاهد جنسية حميمية، مخيرين إياهم بين دفع المال، أو فضحهم من خلال تلك المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية” في عدد الاثنين 26 مارس 2018.

وكانت تقارير أمنية وإعلامية وإيطالية أثارت، في أكثر من مناسبة ، تورط شبكات مغربية في ابتزاز مواطنين إيطاليين جنسيا عبر الإنترنت ، وسبق لصحافيين إيطاليين أن أجروا تحقيقات صحفية تواصلوا من خلالها مع أشخاص تعرضوا للابتزاز بعدما قام مغاربة بتصويرهم في مشاهد جنسية ساخنة ، حيث ذكرت تلك التقارير مدينة وادي زم بالاسم، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مركز عالمي لعمليات الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الابتزاز الجنسي وادي زم

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