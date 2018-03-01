 نايضة بين أبو حفص ومرداس والقضية وصلت حتى تطبيق حد الردة ! ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هـاذشي صادم بزاف. فتيات مغربيات يحترفن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وإيطاليين يشتكون بعد تصويرهم في مشاهد جنسية ساخنة | مجتمع

هـاذشي صادم بزاف. فتيات مغربيات يحترفن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وإيطاليين يشتكون بعد تصويرهم

نايضة بين أبو حفص ومرداس والقضية وصلت حتى تطبيق حد الردة ! | مجتمع

نايضة بين أبو حفص ومرداس والقضية وصلت حتى تطبيق حد الردة !

ياربي السلامة.. فيديو أرعب المغاربة: شيبانية لقاوها في زنقة كلها دمايات وهي كاتموت | حوادث و حقوق

ياربي السلامة.. فيديو أرعب المغاربة: شيبانية لقاوها في زنقة كلها دمايات وهي كاتموت

استنكار واحتجاج شديدين بسبب إعدام أقدم شجرة معمرة في مكناس | مجتمع

استنكار واحتجاج شديدين بسبب إعدام أقدم شجرة معمرة في مكناس

انتخاب حامي الدين كاتبا جهويا لحزب البيجيدي بجهة الرباط سلا القنيطرة | بوليتيك

انتخاب حامي الدين كاتبا جهويا لحزب ''البيجيدي'' بجهة الرباط سلا القنيطرة

شاهد بالفيديو محلل بي ان سبورت بعد الفوز على صربيا الأسود قادرون على فرض أنفسهم في المونديال | بووز

شاهد بالفيديو محلل بي ان سبورت بعد الفوز على صربيا الأسود قادرون على فرض أنفسهم في المونديال

مناهضو التطبيع يشيدون برفض القضاء المغربي الاعتراف بعقد زواج أبرم بإسرائيل | مجتمع

مناهضو التطبيع يشيدون برفض القضاء المغربي الاعتراف بعقد زواج أبرم بإسرائيل

مثير وبالفيديو..صحاب شرع اليد حصلو شاب مع صاحبتو في منزل..وها شنو دارو ليهم | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو..صحاب شرع اليد حصلو شاب مع صاحبتو في منزل..وها شنو دارو ليهم

هاذشي خطير بزاف وكنشوفوه غير في الأفلام: عصابة كتزعمها فتاتان في كازا كتقوم بالاعتداء على الضحايا مقابل المال والقضية فيها الفرادة | حوادث و حقوق

هاذشي خطير بزاف وكنشوفوه غير في الأفلام: عصابة كتزعمها فتاتان في كازا كتقوم بالاعتداء على الضحايا

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

نايضة بين أبو حفص ومرداس والقضية وصلت حتى تطبيق حد الردة !

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 22:56 نايضة بين أبو حفص ومرداس والقضية وصلت حتى تطبيق حد الردة ! | مجتمع
نايضة بين أبو حفص ومرداس والقضية وصلت حتى تطبيق حد الردة !
لم يتمكن عبد الصمد مرداس، الشيخ والداعية الإسلامي، من الإجابة صراحة عن سؤال محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبو حفص، حول مدى تسامح الإسلام مع حرية العقيدة ومدى تقبله الخروج عن ثوابته.

"شوف تيفي"

لم يتمكن عبد الصمد مرداس، الشيخ والداعية الإسلامي، من الإجابة صراحة عن سؤال محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبو حفص، حول مدى تسامح الإسلام مع حرية العقيدة ومدى تقبله الخروج عن ثوابته.

ووفق ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد حاول مرداس منذ بداية النقاش حول حرية التعبير في الندوة التي دعت إليها جمعية "جذور" مساء الجمعة الماضي، الالتفاف حول الجواب والرد بعبارات فضفاضة لم تقنع رفيقي، الذي كرر سؤاله على الداعية أكثر من مرة، وطلب منه إجابة واضحة، وهو ما استفزه في آخر المطاف فاعتبره سؤالا فاسدا، لا يمكنه أن يقدم ردا عليه، وإلا سيكون فاسدا بدوره.

واعتبر مدراس الذي حاول طيلة الندوة أن يظهر بمظهر رجل الدين المتسامح والمعتدل، رغم أنه تبنى سياسة "كوي وبخ" و "حشيان الهضرة" في أغلبية ردوده أن حرية التعبير في الإسلام موضوع شائك ويثير الكثير من اللغط والبلبلة لأن كل واحد يفهمها حسب مرجعيته وخلفياته، مضيفا أن الحرية في الإسلام أهم من الحياة ومن الشريعة نفسها، إلا أنها لا يجب أن تكون مطلقة بل مقيدة بالثوابت وبمقومات المجتمع باحترام الأمن الروحي، قبل أن يخاطبه بنبرة لا تخلو من سخرية "لو كان حد الردة معمولا به لكنت أول من يطبق عليه".



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الندوة حرية التعبير الإسلام رفيقي أبو حفص

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هـاذشي صادم بزاف. فتيات مغربيات يحترفن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وإيطاليين يشتكون بعد تصويرهم في مشاهد جنسية ساخنة | مجتمع

هـاذشي صادم بزاف. فتيات مغربيات يحترفن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وإيطاليين يشتكون بعد تصويرهم في مشاهد جنسية ساخنة

استنكار واحتجاج شديدين بسبب إعدام أقدم شجرة معمرة في مكناس | مجتمع

استنكار واحتجاج شديدين بسبب إعدام أقدم شجرة معمرة في مكناس

مناهضو التطبيع يشيدون برفض القضاء المغربي الاعتراف بعقد زواج أبرم بإسرائيل | مجتمع

مناهضو التطبيع يشيدون برفض القضاء المغربي الاعتراف بعقد زواج أبرم بإسرائيل

طباخة مغربية مشهورة دخلت طول وعرض فالشيخ الريسوني و البيجيدي بسبب دفاعهم عن بوعشرين ضد ضحاياه | مجتمع

طباخة مغربية مشهورة دخلت طول وعرض فالشيخ ''الريسوني'' و ''البيجيدي'' بسبب دفاعهم عن ''بوعشرين'' ضد ضحاياه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم..تفاصيل انهيار جدار حائط بسوق اللويزية بالمحمدية | خبر اليوم
منذ 1 دقيقة

خبر اليوم..تفاصيل انهيار جدار حائط بسوق اللويزية بالمحمدية

بالفيديو..روسيا تدعم ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026 | شوف الصحافة

بالفيديو..روسيا تدعم ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026

في ليلة تكريمها..أيقونة الشاشة المغربية أمينة رشيد تتذكر زوجها بدموع مؤثرة | خارج البلاطو

في ليلة تكريمها..أيقونة الشاشة المغربية أمينة رشيد تتذكر زوجها بدموع مؤثرة

من زاوية أخرى..شوفو كيفاش تابعات الجالية المغربية بإيطاليا مباراة المنتخب المغربي بتورينو +تصريحات طريفة‎ | قنوات أخرى

من زاوية أخرى..شوفو كيفاش تابعات الجالية المغربية بإيطاليا مباراة المنتخب المغربي بتورينو +تصريحات طريفة‎

﻿

آخر المستجدات

هـاذشي صادم بزاف. فتيات مغربيات يحترفن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وإيطاليين يشتكون بعد تصويرهم في مشاهد جنسية ساخنة | مجتمع
منذ 13 دقيقة

هـاذشي صادم بزاف. فتيات مغربيات يحترفن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وإيطاليين يشتكون بعد تصويرهم

نايضة بين أبو حفص ومرداس والقضية وصلت حتى تطبيق حد الردة ! | مجتمع

نايضة بين أبو حفص ومرداس والقضية وصلت حتى تطبيق حد الردة !

ياربي السلامة.. فيديو أرعب المغاربة: شيبانية لقاوها في زنقة كلها دمايات وهي كاتموت | حوادث و حقوق

ياربي السلامة.. فيديو أرعب المغاربة: شيبانية لقاوها في زنقة كلها دمايات وهي كاتموت

استنكار واحتجاج شديدين بسبب إعدام أقدم شجرة معمرة في مكناس | مجتمع

استنكار واحتجاج شديدين بسبب إعدام أقدم شجرة معمرة في مكناس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.