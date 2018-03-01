نايضة بين أبو حفص ومرداس والقضية وصلت حتى تطبيق حد الردة ! ﻿

لم يتمكن عبد الصمد مرداس، الشيخ والداعية الإسلامي، من الإجابة صراحة عن سؤال محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبو حفص، حول مدى تسامح الإسلام مع حرية العقيدة ومدى تقبله الخروج عن ثوابته.

"شوف تيفي"

لم يتمكن عبد الصمد مرداس، الشيخ والداعية الإسلامي، من الإجابة صراحة عن سؤال محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبو حفص، حول مدى تسامح الإسلام مع حرية العقيدة ومدى تقبله الخروج عن ثوابته.

ووفق ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد حاول مرداس منذ بداية النقاش حول حرية التعبير في الندوة التي دعت إليها جمعية "جذور" مساء الجمعة الماضي، الالتفاف حول الجواب والرد بعبارات فضفاضة لم تقنع رفيقي، الذي كرر سؤاله على الداعية أكثر من مرة، وطلب منه إجابة واضحة، وهو ما استفزه في آخر المطاف فاعتبره سؤالا فاسدا، لا يمكنه أن يقدم ردا عليه، وإلا سيكون فاسدا بدوره.

واعتبر مدراس الذي حاول طيلة الندوة أن يظهر بمظهر رجل الدين المتسامح والمعتدل، رغم أنه تبنى سياسة "كوي وبخ" و "حشيان الهضرة" في أغلبية ردوده أن حرية التعبير في الإسلام موضوع شائك ويثير الكثير من اللغط والبلبلة لأن كل واحد يفهمها حسب مرجعيته وخلفياته، مضيفا أن الحرية في الإسلام أهم من الحياة ومن الشريعة نفسها، إلا أنها لا يجب أن تكون مطلقة بل مقيدة بالثوابت وبمقومات المجتمع باحترام الأمن الروحي، قبل أن يخاطبه بنبرة لا تخلو من سخرية "لو كان حد الردة معمولا به لكنت أول من يطبق عليه".





