ياربي السلامة.. فيديو أرعب المغاربة: شيبانية لقاوها في زنقة كلها دمايات وهي كاتموت ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم، يظهر عثور شخص على سيدة مسنة مرمية بالشارع غارقة في دمائها وهي تصارع الموت.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم، يظهر عثور شخص على سيدة مسنة مرمية بالشارع غارقة في دمائها وهي تصارع الموت.

وأرعب هذا الفيديو العديد من النشطاء الذين تفاعلوا معه، حيث عبر بعضهم عن صدمتهم الكبيرة بسبب الحالة الخطيرة التي كانت عليها السيدة المسنة، بينما رجح آخرون إلى أن هناك احتمالا أن تكون ضحية اعتداء خطير.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن الحقيقة الكاملة الخاصة بهذا الفيديو الذي قيل إنه صور بحي يدعى "حي النعيم" دون الإشارة إلى المدينة التي يوجد بها هذا الحي.