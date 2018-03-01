مثير..رجاويون يهددون مونديال المغرب 2026 ! ﻿

قال عدد من رواد الصفحات المساندة للرجاء الرياضي عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' إنهم ''قرروا بعد التشاور مع كل مكونات الجماهير، تنظيم مسيرات غاضبة ضد سعيد حسبان تزامنا مع زيارة وفد الاتحاد

"شوف تيفي"

قال عدد من رواد الصفحات المساندة للرجاء الرياضي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنهم "قرروا بعد التشاور مع كل مكونات الجماهير، تنظيم مسيرات غاضبة ضد سعيد حسبان تزامنا مع زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المغرب في أبريل المقبل، احتجاجا على الجامعة الملكية لكرة القدم التي لم تصدر قرار تأديبيا بعد في حق رئيس الرجاء الحالي والرافض للرحيل.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد نشرت جماهير رجاوية شعارا أسمته "حسبان يهدد المونديال"، خيرت فيه الجامعة بين رحيل حسبان أو الاحتجاج أمام لجنة فيفا لإثارة انتباهها للمشاكل الكثيرة التي تعانيها كرة القدم الوطنية.

واعتبرت الجماهير الخضراء أن الجامعة تساهلت بما فيه الكفاية مع حسبان الذي رفض كل المقترحات والتوصيات من أجل إنهاء الأزمة التسييرية التي يعانيها الرجاء، وإعلان رحيله في جمع عام استثنائي قانوني، بل تحدى الجهاز الوصي على كرة القدم بإعلان 31 مارس الجاري، تاريخا لجمع لا يحترم جدول أعماله مطالب الجامعة، فيما أقصى بعض المنخرطين المعارضين له.



ومن شأن خطوة الجماهير الرجاوية أن تؤثر على الملف المغربي الذي يعول على زيارة لجنة فيفا المقبلة في أبريل، لتأكيد جاهزية المملكة لاحتضان حدث عالمي كبير في 2026.